قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
اللواء محمد قشقوش: حرب أكتوبر كانت حتمية وهذا رد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة
دراسة حزمة حوافز.. الحكومة: مستهدف الوصول إلى إنشاء ألف مدرسة تطبيقية في 2030
بطل من أبطال أكتوبر يروي لـ«صدى البلد» ذكريات العبور: النصر من عند الله.. والقيادة العسكرية وضعت خططًا دقيقة|خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين: أكثر من 9 آلاف حملة رقابية أسفرت عن 60 ألف مخالفة.. وعقوبات تصل للحبس 5 سنوات

المخابز
المخابز
محمود محسن

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، أن الوزارة تنفذ يوميًا حملات تفتيش ورقابة على المخابز والأسواق، بهدف رصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات تضر بالمواطنين.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حملات التفتيش والرصد يتم تكثيفها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار والقواعد المنظمة.

وتابع مساعد وزير التموين للرقابة، أن العقوبات المقررة على بعض المخالفات قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة، وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تكثف جهودها لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن زيادة الأسعار تفرض مزيدًا من الرقابة والمتابعة على الأسواق.

جهود الوزارة لضبط الأسواق

وكشف عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف حملة رقابية، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 60 ألف مخالفة، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

أحمد أبو الغيط وزير التموين حملات المخالفات الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

مخالفات البناء

تصالح الجراجات وصب الأسقف وخصم 50%.. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مخالفات البناء

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

ترشيحاتنا

نصر أكتوبر

اللواء محيي نوح: لولا انتصار أكتوبر 73 ما كانت هناك مفاوضات أو معاهدة سلام

المخابز

التموين: أكثر من 9 آلاف حملة رقابية أسفرت عن 60 ألف مخالفة.. وعقوبات تصل للحبس 5 سنوات

شريف عامر

شريف عامر يعرض علبة عمرها 56 عاما.. متعلقات طيار مصري شهيد تحفظ ذاكرة جيل من أبطال حرب الاستنزاف

بالصور

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.. دراسة تكشف ارتفاع الخطر بنسبة 22%

السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم
السكري والسرطان.. ارتفاع الخطر يختلف حسب نوع الورم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: جيل يشبه أكتوبر

المزيد