التموين: أكثر من 9 آلاف حملة رقابية أسفرت عن 60 ألف مخالفة.. وعقوبات تصل للحبس 5 سنوات

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، أن الوزارة تنفذ يوميًا حملات تفتيش ورقابة على المخابز والأسواق، بهدف رصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات تضر بالمواطنين.

وقال أحمد أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حملات التفتيش والرصد يتم تكثيفها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار والقواعد المنظمة.

وتابع مساعد وزير التموين للرقابة، أن العقوبات المقررة على بعض المخالفات قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غلق المنشأة المخالفة، وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تكثف جهودها لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن زيادة الأسعار تفرض مزيدًا من الرقابة والمتابعة على الأسواق.

جهود الوزارة لضبط الأسواق

وكشف عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف حملة رقابية، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 60 ألف مخالفة، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.