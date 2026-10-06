ضبط 3050 قطعة أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بإيتاي البارود في البحيرة

شنت إدارة تموين إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ، حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتعاون مع إدارة المراجعة والحوكمة والوحدة المحلية والصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3000 قطعة بسكويت و50 علبة عصير، جميعها منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات للنيابة العامة في محاضر وقضايا سابقة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكدت الحملة استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق بمركز إيتاي البارود، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.