بعد استغاثة الأهالي.. محافظ البحيرة تستجيب لطلاب معهد الشهيد محمد فوزي بإنشاء سور وتوفير سيارة لنقل الطلاب مجانًا

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتأمين طلاب معهد الشهيد محمد فوزي الحوفي بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور، وضمان سلامتهم خلال توجههم إلى المعهد والعودة منه.

وشملت الإجراءات وضع حاجز خرساني “نيو جيرسي” أمام المعهد والمواسير الموجودة بالموقع، مع البدء في إنشاء سور يمتد حتى المشاية الترابية الواقعة على مسافة نحو 40 مترًا من المعهد، بما يسهم في تأمين محيط المعهد ومنع الطلاب من الاقتراب من المناطق غير الآمنة.

توفير سيارة لنقل الطلاب بالمجان

كما تم توفير سيارة لنقل الطلاب من وإلى المعهد بالمجان، على أن تبدأ العمل اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتأمين مسار الوصول إلى المعهد.

ووجهت محافظ البحيرة بحصر ومراجعة جميع المدارس والمعاهد الواقعة أمام المجاري المائية، والتأكد من سلامة محيطها ومسارات الوصول إليها، وتوافر وسائل آمنة لعبور الطلاب.

وشددت المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب، ومنع عبورهم من خلال أي جسور أو معابر غير آمنة، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.