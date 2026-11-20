احتفل الفنان قيس الشيخ نجيب، سفير اليونيسف للنوايا الحسنة في سوريا، باليوم العالمي للطفل، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتعيينه سفيراً، وألقى كلمة أكد خلالها أهمية حقوق الأطفال ومستقبلهم.

مسلسل الرحمة

ويواصل قيس تصوير مسلسله الجديد «الرحمة» في إسطنبول، ويتكون من 90 حلقة، وهو مقتبس من مسلسل تركي من 44 حلقة، وكتب النسخة العربية لبنى مشلح، ويشارك في بطولته صبا مبارك، باسم ياخور، ريم كفارنة، أيمن عبد السلام، رولا بقسماتي، رنين مطر، جو طراد، جمال العلي، صباح بركات وجنيد زين الدين.

ويجمع العمل قيس وصبا بعد 12 عاماً من مسلسل «زين»، ويعد تجربته الثالثة في الأعمال المقتبسة من الدراما التركية بعد «ستيلتو» و«الخائن»، فيما كان آخر أعماله المعروضة مسلسل «النسيان».