واصل فيلم «حدوتة» تصدره لقائمة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض المصرية، بعدما حقق أمس، الخميس ، إيرادات بلغت 11 مليونًا و513 ألفًا و773 جنيهًا.





فيلم حدوتة



فيلم حدوتة بطولة أحمد حلمى، أمينة خليل، ماجد المصرى، خالد الصاوى، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم، مدحت تيخا ، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد عبد الرحمن، اخراج مازن اشرف، انتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «حدوتة»، التي يجسدها أحمد حلمي، وهو رجل فقد والديه في طفولته ونشأ لدى أسرة بديلة، قبل أن يواجه سلسلة من المواقف المعقدة التي تقوده إلى أخصائية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، تجسدها أمينة خليل، في محاولة لاستعادة ذكرياته وكشف أسرار من ماضيه، وسط مواقف تجمع بين الضحك والتأثر.