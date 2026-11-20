بدأت لجين خليفة تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “سلطان الديب”، والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي، الموسم الرمضاني.

تدور قصة المسلسل حول عالم مليء بالصراعات على النفوذ والمال، حيث يجد «سلطان» نفسه في مواجهة أزمات عائلية وعداوات متشابكة، في رحلة يسعى خلالها لاستعادة حقوقه، وسط صراعات مع شقيقه وأطراف أخرى.

فريق العمل :

ويضم فريق العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم رانيا يوسف، وسوسن بدر، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، وخالد محمود، ولجين خليفة، وهدى الإتربي، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين، فيما يتولى التأليف محمود حمدان، والإخراج محمد عبد السلام، والإنتاج شركة سينرجي.

ويأتي المسلسل امتدادًا للتعاون الفني بين العوضي والمؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام،بعد ان قدمت معًا عدد من الأعمال الناجحة.



