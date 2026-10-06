بعد قرارات التموين.. سعر رغيف الخبز السياحي والفينو اليوم

بعد قرارات وزارة التموين بعدم زيادة أسعار الخبز ومراقبة الأسواق لرصد المخالفات ، نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الخبز السياحي الحر وسعر الخبز الفينو في المخابز، بعد بحث مستمر من المواطنين عن أسعار الخبز السياحي اليوم الثلاثاء ..

التموين تنفي زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو

وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأيام الماضية، عدم وجود أي زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي والفينو، مع استمرار العمل بـ التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 وتحديد الحد الأقصى للأعمار والأسعار.

وألزمت وزارة التموين، المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالإعلان عن أسعار وأوزان الخبز المُنتج المقررة بخط واضح وظاهر على واجهة المخبز.





أسعار الخبز السياحي الحر

وبلغ سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، وسجل سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه.

ووصل سعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.

أسعار الخبز الفينو

وسجل سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، وبلغ سعر رغيف الفينو وزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه.

ووصل سعر رغيف الفينو وزن 30 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.

التموين: لا زيادة في أسعار الخبز الحر

وأحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، عدم وجود أي زيادات في أسعار الخبز الحر أو الفينو، مؤكدًا استمرار تطبيق الأسعار والأوزان التي حددها التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026.

وأوضح أن الوزارة تتابع التزام المخابز بالأسعار المقررة، بالتوازي مع متابعة الأوزان، لضمان حصول المستهلك على المنتج بالسعر والوزن المحددين.

وأكد أن الوزارة تتعامل مع المخالفات وفقًا للقواعد القانونية المقررة، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تشمل الحبس والغرامات، بينما قد تصل في حالة تكرار المخالفة إلى إلغاء النشاط وسحب الترخيص.

مراقبة الأسواق وجهود مكثفة

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع التركيز على السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.



شددت الوزارة حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، لمواجهة مخالفات نقص الأوزان والتلاعب بالأسعار، مستعينة بآلاف المفتشين على مستوى المحافظات.

وتواصل منظومة الدعم توفير السلع التموينية الأساسية، وفي مقدمتها الزيت، بأسعار مدعمة، في إطار مساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.