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الدواجن والسكر.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدواجن والسكر.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن
الدواجن

في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات واضطرابات متلاحقة، تتحرك الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، عبر تعزيز الإنتاج المحلي، وتأمين التعاقدات الخارجية، والحفاظ على أرصدة استراتيجية تكفي لفترات ممتدة، وسط تأكيدات رسمية بأن موقف السلع الاستراتيجية في مصر لا يدعو للقلق.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقف السلع الاستراتيجية في مصر مطمئن وآمن، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية، من خلال الإنتاج المحلي والتعاقدات والاحتياطي الاستراتيجي.

احتياطي السكر يتجاوز 10 أشهر

السكر
السكر 


وكشف كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يتجاوز 10 أشهر، موضحًا أن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي من قصب السكر وبنجر السكر.

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية للموسم الجديد، بالتزامن مع انتهاء مصانع السكر من أعمال الصيانة، بما يدعم استمرار توفير السلعة واستقرار الأسواق.

مخزون الدواجن يكفي أكثر من 5 أشهر


وفيما يتعلق بالدواجن، أوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن المخزون الاستراتيجي منها يتجاوز 5 أشهر، مؤكدًا أن باقي السلع الاستراتيجية متوافرة بمعدلات آمنة.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حالة من الاطمئنان بشأن قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية.

مخزون الزيت مطمئن.. والدولة تواصل التدخل لضبط الأسعار

الزيوت
السكر 


وأشار كمال إلى أن مخزون الزيت أيضًا مطمئن، مؤكدًا استمرار توفير السلع التموينية بصورة منتظمة.

وأوضح أن سعر الدولار وتحركات البورصات العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الزيوت، خاصة مع اعتماد السوق المحلية على استيراد جانب من احتياجاتها.

وتوفر منظومة التموين 3 أنواع من الزيوت المدعمة للمواطنين على بطاقات التموين، حيث يبلغ سعر عبوة الزيت وزن 1.5 لتر نحو 56 جنيهًا، بينما يبلغ سعر عبوة 700 مل نحو 27 جنيهًا، وعبوة 800 مل نحو 30 جنيهًا.

200 جنيه دعم تمويني للأسرة المكونة من 4 أفراد


وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على دعم تمويني يصل إلى 200 جنيه، ويمكنها الاستفادة من السلع المقررة ضمن منظومة الدعم، ومن بينها الزيت والمكرونة والأرز وغيرها من السلع.

وأكد أن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار أسعار السلع التموينية المدعمة من خلال تقديم الدعم، إلى جانب طرح كميات إضافية من السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

انتظام صرف المقررات التموينية


وكشف كمال أن منظومة السلع التموينية تشهد انتظامًا في عمليات الصرف، مشيرًا إلى أنه حتى 4 أكتوبر تم صرف أكثر من 15% من مقررات الشهر.

كما تواصل وزارة التموين طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تضم نحو 30 سلعة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

250 مليون رغيف يوميًا


وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن منظومة الخبز المدعم تعمل بصورة مستقرة، مع التزام نحو 30 ألف منفذ بإنتاج أكثر من 250 مليون رغيف يوميًا.

وأشار إلى أن ملف السلع الاستراتيجية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مع متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

خطط مستمرة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي


وشدد أحمد كمال على أن الدولة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق وحجم الاحتياطيات والتعاقدات، بهدف الحفاظ على استقرار منظومة السلع التموينية وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية.

وتضع وزارة التموين تأمين المخزونات ومتابعة خطط التدبير والتعاقدات على رأس أولوياتها، بالتوازي مع مراقبة حركة الأسعار عالميًا ومحليًا، بما يضمن سرعة التعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على الأسواق.

رسالة طمأنة للمواطنين


وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة تستهدف الحفاظ على توافر السلع الأساسية وعدم ترك الأسواق لتقلبات الأسعار العالمية وحدها، مع استمرار تدخل الدولة من خلال منظومة الدعم والمنافذ المخفضة والتعاقدات الاستراتيجية.

السلع وزارة التموين التموين السلع الاستراتيجية السكر

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