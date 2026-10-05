أخبار التوك شو| أحمد موسى: إسرائيل ما زالت تعاني من انتصار أكتوبر.. والتموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: إسرائيل ما زالت تعاني من انتصار أكتوبر.. «درس لن ينسوه»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انتصار أكتوبر 1973 ما زال حاضرًا في الذاكرة الإسرائيلية حتى اليوم، مؤكدًا أن ما حدث خلال الحرب يمثل درسًا عسكريًا وسياسيًا لا يمكن لإسرائيل نسيانه.

خالد عباس: العاصمة الجديدة حققت 133 مليار جنيه أرباحًا خلال 10 سنوات

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة بدأت عملها فعليًا في عام 2016 بالتزامن مع تخصيص الأرض، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية لم تعد تُسمى «العاصمة الإدارية»، وإنما أصبحت «العاصمة الجديدة»، لأنها لم تعد مجرد حي حكومي، بل مدينة متكاملة بكل ما تضمه من مكونات.

أحمد موسى: مصر لم تتخلَ يومًا عن دورها في دعم تحرير واستقلال الدول الأفريقية

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الحديث عن الدور المصري في أفريقيا لا يمكن فصله عن تاريخ القارة، ودور مصر في تأسيس ودعم منظومة العمل الأفريقي، مؤكدًا أن مصر كانت دائمًا حاضرة في قضايا التحرر والاستقلال.

3 أنواع.. التموين تكشف أسعار الزيت على بطاقات الدعم

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الدولار يعد أحد العوامل المؤثرة في أسعار الزيوت، إلى جانب تحركات الأسعار في البورصات العالمية، خاصة أن جانبًا من احتياجات السوق من الزيوت يتم استيراده من الخارج.

مهددون بالتحويل.. حسين هريدي يطالب بحل أزمة طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية

كشف حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن تلقيه شكاوى من عدد من الطلاب بشأن أزمة تواجه نحو 688 طالبًا بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بعد أن فوجئوا بعدم وجود أماكن لهم بالجامعة، رغم استكمالهم إجراءات الالتحاق وسداد المصروفات الدراسية.

الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ناجي فرج يكشف مصير المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال التعاملات الأخيرة، متأثرة بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية، في مقدمتها تحركات عوائد السندات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم، وسط حالة من الحذر تسيطر على الأسواق.

محمد عبدالعاطي: «مصر لا تطلب بدعة في ملف النيل.. وإدارة الأنهار الدولية تقوم على التوافق»

استشهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، بعدد من نماذج الأنهار الدولية في العالم، للتأكيد على أن إدارة الأنهار العابرة للحدود تقوم على الاتفاقات والتشاور وتحديد حقوق الدول والتزاماتها.

التموين: مصر أمّنت احتياجاتها من القمح.. وتنويع المناشئ لـ22 دولة

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصر اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجاتها من القمح في ظل التحديات الإقليمية والدولية واضطرابات حركة التجارة العالمية.

التموين: احتياطي السكر يغطي 10 أشهر.. والدواجن أكثر من 5 شهور

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقف السلع الاستراتيجية في مصر مطمئن، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية من خلال الإنتاج المحلي والتعاقدات والاحتياطي الاستراتيجي.

أحمد موسى: المقاتل المصري كان سر انتصار أكتوبر.. «جيشنا غير أي جيش في العالم»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المقاتل المصري كان أحد أهم أسباب الانتصار في حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن امتلاك السلاح وحده لا يكفي لتحقيق النصر، وإنما الإرادة والعزيمة والقدرة على تنفيذ الهدف هي التي تحسم المعارك.