أحمد موسى: المقاتل المصري كان سر انتصار أكتوبر.. «جيشنا غير أي جيش في العالم»

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المقاتل المصري كان أحد أهم أسباب الانتصار في حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن امتلاك السلاح وحده لا يكفي لتحقيق النصر، وإنما الإرادة والعزيمة والقدرة على تنفيذ الهدف هي التي تحسم المعارك.

أسلحة وإمكانيات قوية

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد إن مصر كانت تواجه جيشًا يمتلك أسلحة وإمكانيات قوية، إلا أن الجندي والطيار والمقاتل المصري امتلكوا إرادة حقيقية لتحقيق هدفهم، وهو تحرير الأرض.

وأوضح: «بعد فضل من ربنا سبحانه وتعالى، المقاتل المصري كان هو الانتصار، المقاتل المصري، وبسم الله الله أكبر، العبور، بتعدي وتعبر وهو أقوى منك، لكن المقاتل».

وأضاف أن الفارق الحقيقي في المعارك لا يكون دائمًا في نوع السلاح فقط، قائلًا: «ممكن يبقى عندك الفانتوم، لكن ما عندوش المقاتل أو الطيار، ممكن وعندك إنت السلاح، لكن عندك الطيار بتاعك أو المقاتل بتاعك اللي عنده إرادة وعزيمته لأنه عنده رسالة وعنده هدف».

القوات المسلحة المصرية

وشدد أحمد موسى على أن القوات المسلحة المصرية تختلف عن أي جيش آخر، لما تمتلكه من إرادة وصبر وعزيمة، قائلًا: «إحنا جيشنا غير أي جيش في العالم، بالمناسبة يعني، جيشنا غير أي جيش في العالم».

وتابع: «وده اللي بيخليك دايمًا تبقى فخور بجيشك، عنده إرادة وعزيمة وصبر»، مؤكدًا أن القوات المسلحة عندما تضع هدفًا أمامها تعمل على تحقيقه مهما كانت الصعوبات.

وأضاف موسى: «لما قواتك المسلحة عندها هدف بتعمله وبتحقق الهدف، يعني لما عنده هدف، شغال عليه بيحقق الانتصار فيه».

وأكد أن انتصار أكتوبر يمثل مصدر فخر دائم للمصريين، قائلًا: «ربنا مش بيخذلنا أبدًا. عندنا عزيمة، كنا على حق ومازلنا دايمًا على حق».

استعادة سيناء بالحرب والانتصار

وأوضح أن مصر استطاعت استعادة سيناء بالحرب والانتصار، وهو ما يجعل ذكرى أكتوبر حاضرة كل عام باعتبارها واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث.