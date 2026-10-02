فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس 14 جامعة أهلية.. الشروط والمستندات ومواعيد التقدم

تتولى لجنة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط إجراءات اختيار رؤساء الجامعات الأهلية وفق الآلية المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية.

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجامعة في 14 جامعة أهلية، من بينها جامعة القاهرة الأهلية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الترشح للمناصب القيادية بالجامعات الأهلية، وفي إطار استكمال منظومة الإدارة الجامعية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية.

وتضم قائمة الجامعات المشمولة بالمرحلة الأولى: جامعة القاهرة الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة دمنهور الأهلية، وجامعة عين شمس الأهلية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة كفر الشيخ الأهلية، وجامعة طنطا الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية، وجامعة سوهاج الأهلية.

وأوضحت أمانة مجلس الجامعات الأهلية أنه سيتم الإعلان عن شروط الترشح والمستندات المطلوبة ومواعيد فتح باب التقدم يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الجامعات الأهلية.

يأتي فتح باب الترشح في إطار تطبيق الآلية المنظمة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية، وبعد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٢٢١٧ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة سابقًا، مقررًا للجنة، وعضوية الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا سابقًا ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، أمينًا للجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية سابقًا، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها سابقًا، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف سابقًا.

ويمثل فتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة الأهلية خطوة جديدة ومهمة في استكمال هيكلها المؤسسي، بالتزامن مع التوسع في برامجها الأكاديمية واستمرار تطوير منظومتها التعليمية، بما يدعم رسالتها كجامعة أهلية مملوكة للجامعة الأم، ومنبثقة عنها، وتمثل امتدادًا أكاديميًا وتعليميًا لها في منظومة الجامعات الأهلية المصرية.

وتدعو الراغبين في الترشح إلى متابعة التفاصيل الكاملة الخاصة بالشروط والمستندات المطلوبة ومواعيد وإجراءات التقدم فور إعلانها رسميًا عبر موقع مجلس الجامعات الأهلية:

cnu.mohesr.gov.eg