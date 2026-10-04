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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مهددون بالتحويل.. حسين هريدي يطالب بحل أزمة طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية
جامعة جنوب الوادي الأهلية
محمود محسن

كشف حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، عن تلقيه شكاوى من عدد من الطلاب بشأن أزمة تواجه نحو 688 طالبًا بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بعد أن فوجئوا بعدم وجود أماكن لهم بالجامعة، رغم استكمالهم إجراءات الالتحاق وسداد المصروفات الدراسية.

وقال هريدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”،  إن الطلاب تقدموا للجامعة، وأنهوا الإجراءات المطلوبة للالتحاق بها، فضلًا عن سداد المصروفات، قبل أن يفاجأوا بإبلاغهم بعدم وجود أماكن شاغرة لاستيعابهم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الطلاب فوجئوا اليوم بإبلاغهم بأنه سيتم تحويلهم إلى جامعة أخرى، متسائلًا عن أسباب حدوث ذلك بعد أن استكمل الطلاب إجراءات الالتحاق وسددوا المصروفات المطلوبة.

وتساءل هريدي: «كيف يتم السماح للطلاب باستكمال إجراءات الالتحاق وسداد المصروفات، ثم يتم مفاجأتهم بعد ذلك بعدم وجود أماكن لهم بالجامعة؟».

إجراءات الالتحاق بالجامعة

وطالب عضو مجلس النواب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل الأزمة، وتوضيح موقف الطلاب الـ688، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وعدم تحميلهم تبعات أي قرارات أو إجراءات تمت بعد استكمالهم إجراءات الالتحاق بالجامعة وسداد المصروفات.

حسين هريدي مجلس النواب محافظة قنا الطلاب

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