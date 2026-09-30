قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 98%؜ على مياه نهر النيل من خارج حدودها
الخارجية الأمريكية: انتهاء عملية العزم الصلب في العراق والانتقال إلى مرحلة أمنية بقيادة عراقية
آمال ماهر لـ «صدى البلد»: متحمسة للقاء الجمهور في مهرجان الموسيقى العربية.. خاص
تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 26 ديسمبر
سماع الشهود يؤجل محاكمة 62 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية لـ 30 ديسمبر
برلماني: توجيهات الرئيس تعزز وعي المصريين وتحمي تماسك الدولة في مواجهة التحديات
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الجامعات الأهلية يفتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة الأهلية ضمن 14 جامعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الأهلية فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الجامعة في 14 جامعة أهلية، من بينها جامعة القاهرة الأهلية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الترشح للمناصب القيادية بالجامعات الأهلية، وفي إطار استكمال منظومة الإدارة الجامعية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية.

وتضم قائمة الجامعات المشمولة بالمرحلة الأولى: جامعة القاهرة الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة دمنهور الأهلية، وجامعة عين شمس الأهلية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة كفر الشيخ الأهلية، وجامعة طنطا الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية، وجامعة سوهاج الأهلية.

وأوضحت أمانة مجلس الجامعات الأهلية أنه سيتم الإعلان عن شروط الترشح والمستندات المطلوبة ومواعيد فتح باب التقدم يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2026، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الجامعات الأهلية.

ويأتي فتح باب الترشح في إطار تطبيق الآلية المنظمة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية، وبعد صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم ٢٢١٧ لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة سابقًا، مقررًا للجنة، وعضوية الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا سابقًا ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، أمينًا للجنة.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية سابقًا، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها سابقًا، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف سابقًا.

ويمثل فتح باب الترشح لرئاسة جامعة القاهرة الأهلية خطوة جديدة ومهمة في استكمال هيكلها المؤسسي، بالتزامن مع التوسع في برامجها الأكاديمية واستمرار تطوير منظومتها التعليمية، بما يدعم رسالتها كجامعة أهلية مملوكة للجامعة الأم، ومنبثقة عنها، وتمثل امتدادًا أكاديميًا وتعليميًا لها في منظومة الجامعات الأهلية المصرية.

وتدعو إدارة جامعة القاهرة الراغبين في الترشح إلى متابعة التفاصيل الكاملة الخاصة بالشروط والمستندات المطلوبة ومواعيد وإجراءات التقدم فور إعلانها رسميًا عبر موقع مجلس الجامعات الأهلية:
cnu.mohesr.gov.eg

الجامعات الأهلية مجلس الجامعات الأهلية جامعة القاهرة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

مازن المتجول

وفاة والدة مدير التصوير مازن المتجول.. وتشييع الجنازة غدا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

إنجي علاء

إنجي علاء تخضع لعملية جراحية بالمخ

جيسكا حسام

جيسيكا حسام الدين عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد