قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق
عضو شعبة الزيوت: أسعار الزجاجات مستقرة منذ 3 أو 4 أشهر
القدس: 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يومين.. وتصعيد لفرض وقائع جديدة داخله
الشربيني يُحفز لاعبي منتخب الشباب.. ووائل رياض يؤكد الجاهزية لتصفيات شمال أفريقيا
حرب التسريبات تشتعل بين الشناوي ومنتخب مصر.. هل تنهي الإصابة الخلاف مع حسام حسن؟
«الدكتورة قالت لي وكانت حاجة صعبة جدًا».. عمرو يوسف يكشف تفاصيل تلقي خبر إصابة كندة علوش بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنيا يعقد لقاءً موسعا مع طلاب الجامعة الأهلية الجدد

رئيس الجامعة خلال اللقاء
رئيس الجامعة خلال اللقاء

عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، لقاءً تعريفيًا مع طلاب الجامعة  الأهلية الجدد، وذلك في إطار حرص الجامعة على التواصل المباشر مع أبنائها الطلاب، وتعريفهم بمنظومة الدراسة والحياة الجامعية، وتهيئتهم لبداية عام جامعي جديد يقوم على العلم والانضباط والمشاركة والتميز.
جاء ذلك بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء القطاعات ومديري ومنسقي البرامج بالجامعة الأهلية، ومديري رعاية الطلاب، والمرشدين الأكاديميين.
شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، تناول طبيعة الدراسة والبرامج الأكاديمية، وما توفره الجامعة من إمكانات تعليمية وتدريبية وخدمية، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تمثل أحد مسارات التطوير التي تبنتها الدولة المصرية لتوفير فرص تعليمية متميزة وفق أحدث النظم والبرامج، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأعرب عن تقديره للقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمها منظومة تطوير التعليم العالي والتوسع في إنشاء جامعات حديثة تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير بيئات تعليمية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.


وأوضح أن الجامعة تضم نحو 72 معملًا متطورًا تخدم مختلف التخصصات الدقيقة، إلى جانب 172 نموذجًا تشريحيًا و72 محاكيًا طبيًا، بما يتيح للطلاب فرصًا متقدمة للتدريب العملي والتطبيقي، إلى جانب التحصيل الأكاديمي.

المنيا جامعة المنيا الأهلية الطلاب الجدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تعلن نتائج القبول بالبرامج المميزة وفتح باب التقديم اليدوي بالكليات

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما الضابط الذي يُعرف به عقوق الوالدين؟.. هل يصل ثواب قراءة الأذكار للمتوفي؟.. وحكم الاحتفاظ بما عثر عليه في الطريق العام

ارتداء الأسود على الميت

هل ارتداء الأسود لأبناء المتوفى واجب؟.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

بالصور

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد