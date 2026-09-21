رئيس جامعة المنيا يعقد لقاءً موسعا مع طلاب الجامعة الأهلية الجدد

عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، لقاءً تعريفيًا مع طلاب الجامعة الأهلية الجدد، وذلك في إطار حرص الجامعة على التواصل المباشر مع أبنائها الطلاب، وتعريفهم بمنظومة الدراسة والحياة الجامعية، وتهيئتهم لبداية عام جامعي جديد يقوم على العلم والانضباط والمشاركة والتميز.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء القطاعات ومديري ومنسقي البرامج بالجامعة الأهلية، ومديري رعاية الطلاب، والمرشدين الأكاديميين.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، تناول طبيعة الدراسة والبرامج الأكاديمية، وما توفره الجامعة من إمكانات تعليمية وتدريبية وخدمية، إلى جانب الإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تمثل أحد مسارات التطوير التي تبنتها الدولة المصرية لتوفير فرص تعليمية متميزة وفق أحدث النظم والبرامج، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأعرب عن تقديره للقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمها منظومة تطوير التعليم العالي والتوسع في إنشاء جامعات حديثة تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير بيئات تعليمية قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.



وأوضح أن الجامعة تضم نحو 72 معملًا متطورًا تخدم مختلف التخصصات الدقيقة، إلى جانب 172 نموذجًا تشريحيًا و72 محاكيًا طبيًا، بما يتيح للطلاب فرصًا متقدمة للتدريب العملي والتطبيقي، إلى جانب التحصيل الأكاديمي.