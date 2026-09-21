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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا ووزير التعليم يبحثان مع مديري الإدارات آليات الارتقاء بالعملية التعليمية ومواجهة التحديات

محافظ المنيا ووزير التعليم
محافظ المنيا ووزير التعليم
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، وبحث آليات التعامل معها بما يسهم في تحسين مستوى الأداء داخل المدارس والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأكد محافظ المنيا حرص المحافظة على مواصلة التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لدعم المنظومة التعليمية، والعمل على تذليل أي معوقات أمام المشروعات التعليمية، خاصة ما يتعلق بالتوسع في إنشاء المدارس، والاستفادة المثلى من المباني والأراضي المتاحة، ومواجهة الكثافات الطلابية وتقليص الاعتماد على الفترات المسائية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المدارس والإدارات التعليمية، حيث أكد الوزير أهمية التكامل بين الوزارة والمحافظة والوحدات المحلية ومديريات وإدارات التربية والتعليم، لسرعة التعامل مع التحديات وتحويل القرارات والتوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، إلى جانب حصر المباني التعليمية غير المستغلة والعمل على رفع كفاءتها والاستفادة من طاقتها الاستيعابية، بما يدعم جهود التوسع في تقديم الخدمة التعليمية.

كما تناول الاجتماع أهمية حسن استغلال الإمكانات والمباني المدرسية القائمة، ورفع كفاءة الإدارة المدرسية وتحقيق الانضباط داخل المدارس، باعتبار ذلك من العناصر الأساسية المؤثرة في جودة العملية التعليمية، مع التأكيد على أهمية الدور القيادي لمدير المدرسة وقدرته على اتخاذ القرار والتعامل المباشر مع المشكلات، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية للمدارس والوقوف على احتياجاتها الفعلية بعيدًا عن التقارير المكتبية فقط.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة تضع ملف التعليم ضمن أولويات العمل التنفيذي، وتواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوجيه الاستثمارات والمشروعات التعليمية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يواكب احتياجات التوسع العمراني والزيادة السكانية، ويدعم توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصابر زيان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا وزير التعليم مديري الإدارات

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