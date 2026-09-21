الترويج لنظام البكالوريا.. تفاصيل جولة محافظ المنيا ووزير التعليم بالمدارس| صور

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، جولة ميدانية شملت عددًا من المدارس بإدارات سمالوط والمنيا وأبوقرقاص التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستويات الانضباط والحضور والكثافات الطلابية، إلى جانب متابعة مستوى التحصيل الدراسي والاطمئنان على سير الدراسة داخل الفصول.

واستهلت الجولة بمدرسة سمالوط الثانوية بنين، حيث تابع الوزير والمحافظ انتظام الدراسة والكثافات الطلابية، وأدار الوزير حوارًا مع الطلاب حول مادة البرمجة وأهميتها في تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، كما تفقدا مبنيين ملحقين بالمدرسة، ووجّه الوزير باستغلالهما بالشكل الأمثل لزيادة الطاقة الاستيعابية وخفض الكثافات، بما يسهم في الحد من الفترة المسائية، مع التأكيد على دقة تسجيل الحضور والغياب إلكترونيًا وتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

وشملت الجولة مدرسة سمالوط الثانوية للبنات، حيث أشاد الوزير بمستوى الانضباط وانتظام الحضور والنظافة والصيانة، كما ناقش مع الطالبات أهمية دراسة البرمجة ومسارات البكالوريا، وضرورة التوسع في القراءة والاطلاع والتعرف على روائع الأدب العربي، بما يسهم في تنمية المعارف والقدرات الفكرية ومهارات البحث.

كما تفقد مدرسة سمالوط الإعدادية بنين وفصول التعليم الأساسي الملحقة بها، ووجّه بأهمية المتابعة المستمرة لمستويات الطلاب، خاصة في مهارات القراءة والكتابة، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من التدريب، إلى جانب الاستفادة من المباني الشاغرة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس.

وامتدت الجولة إلى مدرسة سمالوط الابتدائية المشتركة الحديثة 2 ومدرسة سمالوط الريفية الابتدائية، حيث جرى الاطلاع على انتظام الطلاب داخل الفصول ومتابعة أساليب التدريس ومدى استيعاب الطلاب للمناهج، كما شهدا جانبًا من حصص النشاط والألعاب والتربية الرياضية، لما لها من دور في تنمية قدرات الطلاب وتعزيز ارتباطهم بالمدرسة. كما تابع الوزير قياس مهارات القراءة والكتابة لدى عدد من الطلاب، مؤكدًا أهمية إتقان المهارات الأساسية باعتبارها أساسًا لتحسين التحصيل الدراسي في مختلف المواد.

وفي إدارة المنيا التعليمية، شملت الجولة مدرسة عزبة الجبرتي للتعليم الأساسي، حيث تابع الوزير والمحافظ مستوى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مهارات القراءة والكتابة. كما تضمنت الجولة بإدارة أبوقرقاص التعليمية مدارس كوم الزهير الإعدادية، وكوم الزهير الابتدائية، واللواء فاروق طه الثانوية المشتركة، حيث جرى متابعة الكثافات وانتظام الحضور وآليات تسكين الطلاب بالمباني الملحقة، إلى جانب إجراء الاختبار القبلي لطلاب الصف الأول الابتدائي لقياس مهارات القراءة والكتابة والوقوف على مستوياتهم التعليمية واحتياجاتهم.

وخلال زيارة مدرسة اللواء فاروق طه الثانوية المشتركة، ناقش الوزير مع الطلاب نظام شهادة البكالوريا ومساراتها وآليات اختيار المسار الدراسي، إلى جانب أهمية البرمجة والثقافة المالية في إعداد الطلاب للحياة العملية وتنمية قدرتهم على اتخاذ القرارات المستقبلية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي والمظهر العام والسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمدارس، والوقوف بصورة منتظمة على مستوى الانضباط والحضور والتحصيل الدراسي، وحسن استغلال الإمكانات والمباني المتاحة، مع مواصلة الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة والثقافة العامة والمهارات الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

دعم العملية التعليمية

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعم المحافظة لجهود تطوير العملية التعليمية وتعزيز المتابعة الميدانية للمدارس، بالتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية، ومتابعة احتياجات الطلاب والمعلمين بمختلف مدارس المحافظة.

