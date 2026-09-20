قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبكة احتيال مرتبطة بإسرائيل تهز تركيا.. توقيف201 شخص وتجميد ملايين الدولارات
ترامب: قرار كبير بشأن إيران قد يُتخذ قريبًا.. و3 خيارات مطروحة
الأردن : إقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز غير مقبول
لزيادة الدولار وتأمين السلع.. مدبولي ومحافظ البنك المركزي يناقشان كبح التضخم وزيادة التدفقات الدولارية
15 ألف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.. تفاصيل الطرح التجريبي لمحدودي الدخل
العراق .. انفجارات قوية تهز عاصمة إقليم كردستان
إيبولا تحت السيطرة.. الصحة العالمية تستشهد بتجربة أوغندا وتدعو لكسر سلاسل العدوى
الجيش اليمني يدمر منصات صواريخ ومخازن أسلحة للحوثيين في البيضاء
وزير الأوقاف خلال برنامج "تدريب المدربين": نعمل على إعداد كوادر شديدة التميز
كلوب يتغزل في محمد صلاح
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على سندرلاند 3-2 في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد من المالية يناقش تجربة جامعة المنيا لتعظيم الموارد والاستفادة من الأصول

رئيس الجامعة ونائب وزير المالية
رئيس الجامعة ونائب وزير المالية
ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث واستعراض التجربة المالية لجامعة المنيا، وما شهدته من تطورات خلال الفترة الماضية في مجالات تعظيم الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول، وتطوير المنشآت والخدمات، إلى جانب مناقشة آليات دعم خطط الجامعة المستقبلية وتحقيق مزيد من الاستدامة المالية.

وضم وفد وزارة المالية الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وسارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة التشاركية، ومحمد فؤاد، وكيل وزارة المالية بالمنيا.

ومن جانب الجامعة حضر الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وسمر فاروق أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وهبة عبدالحكيم مدير الإدارة العامة للشئون المالية، ومنتصر حسن مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالجامعة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تجربة جامعة المنيا في تنمية مواردها المالية، وما شهدته من زيادة في الإيرادات العامة لصناديق الوحدات ذات الطابع الخاص، إلى جانب جهود الجامعة في تعظيم مواردها الذاتية والاستفادة من أصولها، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها التطويرية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والمجتمعية التي تقدمها.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات والتحديات المرتبطة بالجوانب الإدارية والتمويلية للموازنة، وآليات إتاحة الموارد المالية، بما يتوافق مع خطة التدفقات المالية للجامعة بقطاعيها التعليمي والمستشفيات الجامعية، وبما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير واحتياجات التشغيل والاستدامة.

واستعرض الدكتور عصام فرحات، خلال اللقاء، أبرز ما شهدته جامعة المنيا من طفرة تطويرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها وأصولها، وتطوير منشآتها وبنيتها التحتية، والارتقاء بمستوى خدماتها، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.
وأكد رئيس جامعة المنيا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص، ورفع كفاءتها وفعاليتها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمجتمعات المحيطة بمحافظة المنيا والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تحقيق مردود تنموي واقتصادي مستدام.

المنيا جامعة نائب وزير المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

بيزيرا

بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

محمد صلاح

سيمفونية .. ماذا قالت الصحافة العالمية والتركية عن محمد صلاح بعد هاتريك جالطة سراي؟

ترشيحاتنا

تويوتا لاندكروزر FJ موديل 2027

أسعار لاندكروزر FJ موديل 2027 في الإمارات

هيونداي فينيو موديل 2027

هيونداي فينيو 2027 تُباع بهذه المواصفات.. تعرّف على سعرها

اكس بنج جي 7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج جي 7 موديل 2027 ريف

بالصور

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز
طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر مثل الجاهز

فيديو

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد