وفد من المالية يناقش تجربة جامعة المنيا لتعظيم الموارد والاستفادة من الأصول

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث واستعراض التجربة المالية لجامعة المنيا، وما شهدته من تطورات خلال الفترة الماضية في مجالات تعظيم الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول، وتطوير المنشآت والخدمات، إلى جانب مناقشة آليات دعم خطط الجامعة المستقبلية وتحقيق مزيد من الاستدامة المالية.

وضم وفد وزارة المالية الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وسارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة التشاركية، ومحمد فؤاد، وكيل وزارة المالية بالمنيا.

ومن جانب الجامعة حضر الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وسمر فاروق أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وهبة عبدالحكيم مدير الإدارة العامة للشئون المالية، ومنتصر حسن مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالجامعة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان تجربة جامعة المنيا في تنمية مواردها المالية، وما شهدته من زيادة في الإيرادات العامة لصناديق الوحدات ذات الطابع الخاص، إلى جانب جهود الجامعة في تعظيم مواردها الذاتية والاستفادة من أصولها، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خططها التطويرية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والمجتمعية التي تقدمها.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات والتحديات المرتبطة بالجوانب الإدارية والتمويلية للموازنة، وآليات إتاحة الموارد المالية، بما يتوافق مع خطة التدفقات المالية للجامعة بقطاعيها التعليمي والمستشفيات الجامعية، وبما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير واحتياجات التشغيل والاستدامة.

واستعرض الدكتور عصام فرحات، خلال اللقاء، أبرز ما شهدته جامعة المنيا من طفرة تطويرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها وأصولها، وتطوير منشآتها وبنيتها التحتية، والارتقاء بمستوى خدماتها، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وأكد رئيس جامعة المنيا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الوحدات ذات الطابع الخاص، ورفع كفاءتها وفعاليتها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدماتها للمجتمعات المحيطة بمحافظة المنيا والمحافظات المجاورة، بما يسهم في تحقيق مردود تنموي واقتصادي مستدام.