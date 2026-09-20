محافظ المنيا يتفقد مركزا للأشعة بمغاغة ضمن الاستعدادات لمنظومة التأمين الصحي الشامل

تفقد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني مركزا للأشعة والرنين المغناطيسي بمدينة مغاغة، الحاصل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للتأكد من مستوى الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين، ومدى توافقها مع معايير الجودة والاعتماد الصحي.

وذكر بيان عن المحافظة اليوم الأحد أن المحافظ تفقد أحدث أجهزة الرنين المغناطيسي المفتوح والتجهيزات المتميزة بالمركز، كما يتيح الجهاز إجراء مختلف فحوصات الرنين المغناطيسي بكفاءة، كما يتميز بتصميم مفتوح من جميع الجوانب، بما يوفر مزيدًا من الراحة للمرضى، خاصة الأطفال وكبار السن، مع إمكانية وجود أحد المرافقين بجوار المريض أثناء إجراء الفحص.

كما اطلع المحافظ على منظومة خدمات الأشعة والتصوير الطبي بالمركز، والتي تشمل الأشعة المقطعية، والأشعة التليفزيونية، والدوبلر الملون، إلى جانب خدمات الرنين المغناطيسي، مشيدًا بمستوى التجهيزات وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين، ومؤكدًا أهمية توافر منشآت طبية مؤهلة تمتلك الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات تشخيصية متطورة، بما يدعم جهود المحافظة لتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين.

ومن جانبها أكدت مديرة المركز الدكتورة نادية الأمين أن محافظ المنيا حرص على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز، من بينهم حالات محولة من "التأمين الصحي" وجهات أخرى، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة، حيث أعربوا عن تقديرهم لجودة الخدمات المقدمة وحسن تعامل العاملين بالمركز.