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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. تفاصيل إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

ينشر " صدى البلد " التفاصيل الكاملة لإصابة 12 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص واخري نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من محور سمالوط شمال المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بمدخل محور سمالوط.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز الشرطة لفحص البلاغ ، حيث تبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص مع اخري نقل عند محور مركز سمالوط مما أسفر عنه وقوع إصابات من بين مستقلي الميكروباص البالغ عددهم 12 شخصا، كانوا في طريق عودتهم لمركز مغاغة وعلي الفور تم الدفع ب3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى التخصصي ، حيث ضمت قائمة المصابيين أمنية . ف . م ، وأحمد . م . ا ، وسعاد . ر . م ، ومجد . ر . ع  وأنجي . م . ا  ، ومجد . ح . ا ، ويوسف . ص . ج ، وأحمد ي . ا . ع ،  ومصطفى . ح . س ، وعبد الله . م . م  وأميرة . خ . م  وجميعهم أعمارهم متقاربة 19 عام ، ورمضان . ح. ع 55 سنه وجميعهم من مركز مغاغة، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 

المنيا حادث سمالوط إصابة

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