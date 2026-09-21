إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل بصحراوي سمالوط شمال المنيا

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص واخري نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط شمال المنيا ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق