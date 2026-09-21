اللجنة المصرية بغزة: مصر تواصل دعم تعليم أطفال غزة.. افتتاح مدرسة جديدة شمال القطاع

أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوفير كامل الدعم من الدولة المصرية لعودة العملية التعليمية في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء القطاع.

وقال منصور، خلال تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن اللجنة المصرية ستفتتح غدًا مدرسة جديدة في شمال قطاع غزة، بالقرب من الخط الأصفر، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة لأبناء القطاع.

وتابع أن مصر تواصل تنظيم قوافل يومية إلى قطاع غزة، لتقديم الدعم وتوفير مقومات الحياة الأساسية للأهالي وأبنائهم، بما يضمن حصولهم على الخدمات التعليمية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

استمرار التعليم

وأشار إلى أن استمرار مصر في دعم العملية التعليمية لأبناء قطاع غزة، رغم تداعيات الحرب، يؤكد حرص القيادة المصرية على مساندة الطلاب والعمل على استمرار التعليم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.