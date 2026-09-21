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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة وإيران على الطاولة.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي خفض التصعيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،  توم بريندسن، وزير خارجية هولندا، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين، مشيداً بالتطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية. كما ثمن التعاون الممتد بين البلدين في مجال إدارة المياه، والذي يمر هذا العام بمرور ٥٠ عاماً على انطلاقه، فضلاً عن التعاون في مجالات الهجرة وبناء القدرات.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناول الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي التطور الإيجابي في الموقف الهولندي تجاه القضية، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني. كما تناول اللقاء تطورات الأزمة الإيرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والحوار، ومواصلة جهود الوساطة والتفاوض بما يسهم في خفض التصعيد وتجنب اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، والدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي توم بريندسن وزير خارجية هولندا للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

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