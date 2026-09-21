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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية و نظيره الباكستاني يبحثان توسيع التعاون الاقتصادي وخفض التصعيد الإقليمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦، السيد محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية-الباكستانية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصةً في ضوء مستوى التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ومشددين على أهمية عقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، للدفع بمسارات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني، بما يوفر منصة مؤسسية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الباكستانية في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول اللقاء كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء التصعيد الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة التهدئة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتجنب مزيد من التوتر.

 كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الاجتماعات المقبلة لأطراف آلية الأطراف الاقليمية الأربعة ومجموعة الثمانية العربية الاسلامية، فضلاً عن التنسيق في مختلف المحافل الاقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي إسحاق دار جمهورية باكستان نائب رئيس الوزراء ووزير خارجي

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