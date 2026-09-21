مستقبل وطن يتكفل بسداد ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي حتى 10 آلاف جنيه

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن الحزب سيتكفل بسداد الديون المستحقة على الفلاحين لدى البنك الزراعي المصري، ممن تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، وذلك على مستوى الجمهورية.

مستقبل وطن في الغربية

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، في إطار الجولة الثانية للأمانة المركزية للحزب بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد عبد الجواد ، أن المبادرة تستهدف الوقوف إلى جانب الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي من خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ.

وتأتي الجولة في إطار خطة حزب مستقبل وطن لتكثيف وجوده الميداني بمختلف المحافظات، ومتابعة تنفيذ حزمة من المبادرات الخدمية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

مبادرات مستقبل وطن

وشهدت فعاليات الجولة حضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب والأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، إلى جانب أمين الحزب بمحافظة الغربية وهيئة مكتبه وقياداته، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وفي مستهل الجولة، تفقدت قيادات حزب مستقبل وطن مدرسة فيشا سليم بمركز طنطا، عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشملت أعمال التطوير توفير المكاتب والمقاعد اللازمة للطلاب، وتجهيز دورات المياه والمعامل، إلى جانب توفير عدد من الاحتياجات الأساسية للمدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقال النائب أحمد عبد الجواد إن الأمم ترتقي بالعلم، ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بالتعليم وجودته والمنظومة التعليمية بشكل متكامل، موضحًا أن الحزب، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان، لن يتأخر عن أداء دوره الخدمي، لأن خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه جزء أساسي من مسؤولية الحزب.

وأشار إلى أن توفير تعليم جيد لا يتوقف عند المناهج الدراسية فقط، وإنما يبدأ أيضًا من توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التعلم والتحصيل.

وأكدت قيادات الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن استمرار الحزب في تنفيذ المبادرات الخدمية بمختلف المحافظات، والتواجد بين المواطنين ومتابعة احتياجاتهم، في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب.