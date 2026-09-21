قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار : تطوير آليات تسوية المنازعات يعزز ثقة المستثمرين واستدامة الاستثمارات
نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال
أفشة يشارك صورا من مران الأهلي على ملعب التتش
من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين.. الإفتاء توضح الحل
حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
«نفق نتنياهو السري».. ممر تحت الأرض من منزله إلى الكنيس في عيد الغفران
وزير المالية: الأنشطة الخدمية قادرة على تحقيق نمو قوي وخلق فرص عمل
رئيس الوزراء القطري منتقدا إسرائيل: تتنصل من التزاماتها في غزة.. ويدعو لإطار أمني مع إيران
التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21
"رخصة القتل" تفجر الشارع الفرنسي.. 50 ألف متظاهر واشتباكات مع الشرطة في عدة مدن
وزير السياحة: نمو الحركة الوافدة لمصر بنسبة 4% منذ بداية العام وحتى سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يتكفل بسداد ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي حتى 10 آلاف جنيه

النائب احمد عبد الجواد
النائب احمد عبد الجواد
عبد الرحمن سرحان

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن الحزب سيتكفل بسداد الديون المستحقة على الفلاحين لدى البنك الزراعي المصري، ممن تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، وذلك على مستوى الجمهورية.

مستقبل وطن في الغربية

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، في إطار الجولة الثانية للأمانة المركزية للحزب بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أحمد عبد الجواد ، أن المبادرة تستهدف الوقوف إلى جانب الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم، في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به الحزب، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي من خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ.

وتأتي الجولة في إطار خطة حزب مستقبل وطن لتكثيف وجوده الميداني بمختلف المحافظات، ومتابعة تنفيذ حزمة من المبادرات الخدمية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

مبادرات مستقبل وطن 

وشهدت فعاليات الجولة حضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب والأمناء المساعدين والأمناء المركزيين، إلى جانب أمين الحزب بمحافظة الغربية وهيئة مكتبه وقياداته، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وفي مستهل الجولة، تفقدت قيادات حزب مستقبل وطن مدرسة فيشا سليم بمركز طنطا، عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشملت أعمال التطوير توفير المكاتب والمقاعد اللازمة للطلاب، وتجهيز دورات المياه والمعامل، إلى جانب توفير عدد من الاحتياجات الأساسية للمدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقال النائب أحمد عبد الجواد إن الأمم ترتقي بالعلم، ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بالتعليم وجودته والمنظومة التعليمية بشكل متكامل، موضحًا أن الحزب، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي تحت قبة البرلمان، لن يتأخر عن أداء دوره الخدمي، لأن خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه جزء أساسي من مسؤولية الحزب.

وأشار إلى أن توفير تعليم جيد لا يتوقف عند المناهج الدراسية فقط، وإنما يبدأ أيضًا من توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التعلم والتحصيل.

وأكدت قيادات الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن استمرار الحزب في تنفيذ المبادرات الخدمية بمختلف المحافظات، والتواجد بين المواطنين ومتابعة احتياجاتهم، في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن البرلمان احمد عبد الجواد الفلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

صورة أرشيفية

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية

منتخب مصر للكرة الشاطئية يهزم الإسكندرية بسباعية وديا استعدادا لمواجهة موريشيوس

زيارة المتحف المصري

وفود الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص القاهرة 2026 في جولة بالمتحف المصري الكبير

محمد صلاح

وصول محمد صلاح ومرموش وحمزة عبدالكريم وعمر فايد لمعسكر منتخب مصر

بالصور

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد