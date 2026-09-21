مفاجآت في قائمة إنقاذ الزمالك.. عمرو الجنايني رئيسا وهاني العتال نائبا

كشفت مصادر مطلعة عن ملامح قائمة مقترحة لخوض انتخابات نادي الزمالك، تحت شعار «إنقاذ البيت الأبيض»، والتي تتضمن عددًا من الأسماء البارزة لتولي المسؤولية الإدارية والمالية داخل القلعة البيضاء.

وبحسب المصادر، تضم القائمة المقترحة عمرو الجنايني في منصب الرئيس، وهاني العتال نائبًا للرئيس، ومحمد الأتربي أمينًا للصندوق، مع طرح اسم أحمد فؤاد الوطن كخيار بديل، حال عدم حسم الاتفاق النهائي.

أسماء بارزة في عضوية القائمة

وأوضحت المصادر أن القائمة قد تشهد أيضًا انضمام عبد الواحد السيد وأحمد مرتضى منصور إلى عضوية المجلس، إلى جانب أسماء أخرى بارزة، قد تمثل مفاجأة لجماهير نادي الزمالك.

وتأتي هذه التحركات المقترحة في إطار تشكيل جبهة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي والإداري للنادي، وسط تطلعات لإعادة تنظيم العمل داخل القلعة البيضاء.