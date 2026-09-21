وفود الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص القاهرة 2026 في جولة بالمتحف المصري الكبير

نظمت اللجنة المنظمة للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «القاهرة 2026» في «رياضات الأداء» ، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر الجاري، زيارة وجولة خاصة داخل المتحف المصري الكبير، في إطار اليوم الثقافي المصري للوفود المشاركة بالألعاب.

ويأتي تنظيم اليوم الثقافي المصري بالتعاون مع الإدارة العامة للتمكين الثقافي التي اتاحت الفرصة بالتعاون مع إدارة المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور أحمد غنيم.

وتأتي الزيارة في إطار البروتوكول المتبع في ألعاب الأولمبياد الخاص، والذي يعرف بالمدينة المضيفة والخاص بإتاحة الفرصة للوفود المشاركة للتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد البلدان المستضيفة، من خلال تنظيم زيارات إلى الأماكن الأثرية والتراثية، إلى جانب المشاركة أو حضور بعض الفعاليات والاحتفالات التي تعكس الهوية الثقافية للدولة المضيفة.

وحرصت اللجنة المنظمة لـ«القاهرة 2026» على أن تعكس هذه الفعالية جانبًا من ثراء الحضارة المصرية، من خلال اصطحاب الوفود في جولة داخل المتحف المصري الكبير، بما يمنحهم فرصة للتعرف عن قرب على تاريخ مصر وحضارتها العريقة وإرثها الثقافي الممتد عبر آلاف السنين ، كما حرصت اللجنة المنظمة على توفير كافة سبل الراحة للوفود خلال الجولة، بما يليق بمكانة مصر واسمها، وبما يضمن لهم تجربة ثقافية وسياحية مميزة تضاف إلى ذكريات مشاركتهم في الألعاب.

وأبدت الوفود المشاركة سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أبرز الصروح الحضارية والثقافية في مصر، وتجولوا داخل أروقته، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدد من معالمه، معربين عن إعجابهم بما شاهدوه من مظاهر عظمة الحضارة المصرية.

وأكد المشاركون أن الزيارة مثلت فرصة استثنائية للتعرف عن قرب على التاريخ المصري، مشيدين بحفاوة الاستقبال والتنظيم، ومعبرين عن سعادتهم بأن تتضمن أجندة «القاهرة 2026» فعالية ثقافية تعكس خصوصية الدولة المضيفة وحضارتها.

وتتواصل مسابقات «القاهرة 2026» حتى الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، موعد مراسم الختام، على أن تغادر البعثات المشاركة القاهرة يوم الأربعاء 23 سبتمبر، بعد أيام حافلة بالمسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية والأنشطة المختلفة.