مورينيو يواصل غضبه بعد ديربي مدريد.. ورسالة قوية للتحكيم

لم تنتهِ أجواء ديربي مدريد مع صافرة النهاية، بعدما واصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، التعبير عن غضبه عقب خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الاسباني.

مورينيو يواصل غضبه بعد ديربي مدريد

وكان مورينيو قد دخل المؤتمر الصحفي عقب اللقاء مستندًا إلى وقائع تحكيمية رأى أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المباراة، حيث اصطحب معه صورًا مطبوعة لحالتين طالب خلالهما بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعبي أتلتيكو مدريد.

واعتبر المدرب البرتغالي أن تدخل كريستيان روميرو مع جود بيلينغهام، إلى جانب تدخل لي كانغ-إن ضد فيديريكو فالفيردي، كانا يستحقان الطرد، مؤكدًا أن أتلتيكو كان من الممكن أن يكمل المباراة بتسعة لاعبين.

ورفع مورينيو إحدى الأوراق التي حملت صور الحالتين خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا إن تفاصيل المباراة يمكن اختصارها في تلك اللقطات، مشددًا على أن فريقه واجه صعوبات كبيرة بعد لعبه بعشرة لاعبين إثر طرد دين هويسن.

وأشار المدير الفني لريال مدريد إلى أن فريقه كان يمتلك فرصة أفضل لتحقيق الفوز لو تم احتساب العقوبتين اللتين طالب بهما، موضحًا أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم وأظهروا شخصية قوية خلال المباراة.

ولم يتوقف غضب مورينيو عند تصريحاته في المؤتمر الصحفي، إذ شهدت لحظة مغادرته ملعب «ميتروبوليتانو» واقعة أثارت المزيد من الجدل.

وظهر المدرب البرتغالي في مقطع فيديو أثناء خروجه من الملعب، حيث قام بالدوس على شعار أتلتيكو مدريد الموجود على أرضية الملعب، في تصرف لفت الأنظار وأثار تفاعلًا واسعًا، خاصة أن شعار النادي الموجود عند مدخل أرضية الملعب يحظى عادةً بتعامل يحمل طابع الاحترام من جانب المنافسين.

وهكذا، غادر مورينيو ديربي مدريد وسط حالة واضحة من الغضب، بعدما جمع بين انتقاد القرارات التحكيمية والتعبير عن استيائه من خسارة فريقه أمام الغريم المحلي.