الزراعة تتحرك ميدانيا لدعم منظومة التقاوي.. حصاد الأرز ومتابعة البرامج البحثية بالجميزة

​تابعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلةً في الإدارة المركزية لمحطات البحوث التابعة لمركز البحوث الزراعية، حصاد تقاوي الأرز ونتائج البرامج البحثية في محطة بحوث الجميزة.

​يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للبرامج البحثية والإنتاجية بالمحطات البحثية، وتطوير البرامج البحثية والإكثارية، وربط نتائج البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في دعم خطط الدولة للنهوض بالإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة منظومة التقاوي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

​وتفقد الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث، محطة بحوث الجميزة؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على نتائج البرامج المنفذة بالمحطة، بدءًا من مراحل الزراعة وحتى الحصاد.

​وشهد «الحمادي» بدء حصاد محصول الأرز من إكثار الصنف (184)، المخصص لإنتاج تقاوي الأساس لصالح قسم بحوث الأرز، مؤكدًا أهمية برامج الإكثار التي تنفذها المحطات البحثية في توفير تقاوي الأصناف المعتمدة ودعم منظومة إنتاج التقاوي عالية الجودة.

​وشملت جولة رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث تفقد الإكثارات المختلفة لمحصولَي الأرز والذرة، ومتابعة الزراعات الجديدة لمحصول البنجر بالمزرعة البحثية، فضلًا عن المرور على وحدة الإنتاج الحيواني ومنافذ البيع؛ للوقوف على معدلات الأداء ومتابعة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالمحطة.

تنفيذ البرامج البحثية

​وأكد رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مراحل العمل بالمحطات، بما يضمن تنفيذ البرامج البحثية والإنتاجية وفق المستهدفات، والاستفادة من نتائج البحوث التطبيقية في خدمة القطاع الزراعي، وتعزيز إنتاجية المحاصيل، وتوفير التقاوي ذات الجودة للمزارعين.