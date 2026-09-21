منتخب مصر للكرة الشاطئية يهزم الإسكندرية بسباعية وديا استعدادا لمواجهة موريشيوس

فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية على منتخب الإسكندرية، بسبعة أهداف، مساء اليوم، الاثنين، وديا ، في إطار الاستعداد لمواجهة موريشيوس بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في السنغال.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من مصطفى شيكا وعبدالرحمن ريحة وحسام باولو وحسان محمد وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن توتو ومحمد عبدالنبي لوحا.

وجاءت المباراة قوية من جانب الطرفين،وحرص المدير الفني أحمد عبد الرازق على تجربة أكثر من خطة خلال المباراة، مثنيا على الحالة البدنية والفنية خلال اللقاء، قبل مواجهة حاسمة ومفصلية أمام منتخب موريشيوس على بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة إقامتها في السنغال، والمؤهلة لكأس العالم في البرازيل.