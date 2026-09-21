قافلة الخير للأيتام.. مستقبل وطن يرسم البسمة على وجوه الأطفال

خلال جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس حزب وقيادات الحزب، نظمت قيادات الحزب فعالية «قافلة الخير لأبنائنا الأيتام»، والتي تضمنت زيارة دار أيتام بمنطقة شبرباي بمركز طنطا، في إطار الفعاليات التي تستهدف تقديم الدعم للأطفال ومشاركتهم جانبًا من يومهم، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

«قافلة الخير لأبنائنا الأيتام»

وقضى قيادات الحزب وقتًا مع الأطفال، وحرصوا على الجلوس معهم والاستماع إلى أحاديثهم والتعرف على اهتماماتهم واحتياجاتهم، في أجواء اتسمت بالود والدفء، وسط تفاعل واضح من الأطفال الذين شاركوا قيادات الحزب الحديث والمرح والتقاط الصور التذكارية.

وشهدت فعاليات «قافلة الخير لأبنائنا الأيتام» عددًا من المواقف الإنسانية التي عكست حرص قيادات الحزب على مشاركة الأطفال لحظاتهم المختلفة، والاستماع إليهم والتفاعل معهم بصورة مباشرة، بما أضفى على الزيارة أجواءً من الألفة والفرحة، وحوّلها إلى يوم مختلف عاش خلاله الأطفال لحظات من البهجة والمرح.

وخلال الفعالية، وزع حزب مستقبل وطن عددًا من الهدايا على الأطفال، تضمنت ألعابًا وهدايا متنوعة وأجهزة إلكترونية، إلى جانب البطاطين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الأطفال، الذين تفاعلوا مع الهدايا والفعاليات المصاحبة للزيارة.

دعم جهود الدولة

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب التي يتبناها لمساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أثر ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث شهدت الجولات تنفيذ عدد من الفعاليات الخدمية، تضمنت رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب تنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظة، وتجهيز العرائس، فضلًا عن عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب، وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.