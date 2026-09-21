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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بقيمة مليون جنيه.. «مستقبل وطن» يوفر احتياجات المستشفى الجامعي بطنطا

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، جولاتها بمحافظة الغربية، ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة من المبادرات الخدمية التي تستهدف دعم عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، إلى جانب سداد المصروفات الدراسية كاملة للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة للمستشفيات الجامعية، فضلًا عن تنظيم فعاليات لتجهيز العرائس بمختلف المحافظات.

مبادرات مستقبل وطن

وفي ثاني جولاتها بالمحافظة، تفقد وفد الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب وقيادات مستقبل وطن، المستشفى الجامعي بطنطا، حيث قدم الحزب المستلزمات الطبية والأدوية والاحتياجات اللازمة للمستشفى، بقيمة بلغت مليون جنيه، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتوفير الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أجرى وفد الأمانة المركزية جولة داخل المستشفى، للاطمئنان على أحوال المرضى، ومتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، والوقوف على أبرز الاحتياجات التي يمكن للحزب المساهمة في توفيرها، بما يدعم جهود المستشفى في أداء دوره تجاه أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ونائب رئيس الحزب، أن المبادرات الخدمية التي ينفذها الحزب تأتي في إطار حزمة متكاملة من الأنشطة التي تستهدف عددًا من القطاعات.

وأكدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب يعمل على استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يحقق أثرًا ملموسًا في المحافظات التي تشملها جولات الحزب.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية حزب مستقبل وطن لمساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات المحافظات، والعمل على توجيه المبادرات والأنشطة الخدمية وفقًا لما يتم رصده من احتياجات فعلية، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استفادة مباشرة للمواطنين.

وتنطلق جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن برنامجًا متكاملًا من الفعاليات الخدمية، من بينها رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، وتنظيم القوافل الطبية لتقديم الرعاية الصحية والأدوية، إلى جانب فعاليات تجهيز العرائس، فضلًا عن عقد الاجتماعات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب، وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

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