في ثاني جولات الحزب.. قيادات مستقبل وطن تصل الغربية وتتفقد مدرسة فيشا سليم بعد تطويرها

في إطار المبادرات التي يتبناها حزب مستقبل وطن لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، انطلقت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، في ثاني جولات الحزب لزيارة محافظة الغربية ضمن جولات الحزب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ حزمة من المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.



وتفقدت قيادات حزب مستقبل وطن، في مستهل فعاليات الجولة بمحافظة الغربية، مدرسة فيشا سليم بمركز طنطا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة، حيث وفر الحزب المكاتب والمقاعد اللازمة للطلاب، إلى جانب تجهيز دورات المياه والمعامل، وتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها المدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

و أكدت قيادات الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحزب سيظل داعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن ما يقوم به الحزب من مبادرات وخدمات يأتي انطلاقًا من إيمان قياداته بضرورة الوقوف إلى جانب الدولة وخدمة المواطنين، وأن دور الحزب سيظل دائمًا في خدمة الناس وبينهم.

ومن جانبه قال النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب ، إن الأمم ترتقي بالعلم، ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بالتعليم وجودته والمنظومة التعليمية بشكل متكامل، موضحًا الأمين العام أن الحزب، إلى جانب دوره التشريعي والرقابي الذي يقوم به نوابه تحت قبة البرلمان، لن يتأخر عن أداء دوره الخدمي، لأن خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه جزء أساسي من مسؤولية الحزب.

وأشار قيادات الأمانة المركزية، أن توفير تعليم جيد لا يتوقف عند المناهج الدراسية، وإنما يبدأ أيضًا من توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التعلم والتحصيل.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية حزب مستقبل وطن في مساندة المواطنين ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة بها، وفقًا لما يتم رصده من احتياجات فعلية على أرض الواقع.

وتتواصل جولات حزب مستقبل وطن بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد الجولات تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات الخدمية، من بينها رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات الحكومية، وتحمل المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، وتنظيم قوافل طبية لتوفير الرعاية الصحية والأدوية لأبناء المحافظات، إلى جانب تجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين ، وعقد اجتماعات تنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب بكافة المحافظات ، فضلًا عن افتتاح مقار الحزب بالمحافظات.