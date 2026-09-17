قيادات «مستقبل وطن» تفتتح المقر الجديد للحزب بالقليوبية

اختتمت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، جولاتها الميدانية بمحافظة القليوبية بافتتاح مقر الحزب الجديد بالمحافظة، وعقد لقاء تنظيمي موسع، ضم كافة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القليوبية، وكافة التنظيميين وأمناء الأمانات النوعية، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ خطة العمل، ورصد المتطلبات الفعلية للمواطنين على أرض الواقع، للعمل على تلبيتها، بما يسهم في تعزيز آليات العمل التنظيمي والخدمية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد النائب أحمد عبد الجواد على أهمية استكمال التشكيلات الحزبية، لافتًا إلى تحقيق زيادة كبيرة في أعداد العضويات بالتزامن مع مرحلة التوسع الحالية.

تعزيز العمل الجماعي وإعلاء المصلحة العامة

وأكد الأمين العام، حرص الحزب على تعزيز العمل الجماعي وإعلاء المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل أولى الفعاليات ضمن جولة تنظيمية شاملة من المقرر أن تجوب محافظات الجمهورية الـ27، لتقديم مجموعة من الخدمات المجتمعية لدعم المواطنين، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية.

كما جدد عبد الجواد التأكيد على استراتيجية الحزب الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها، والمساندة للقيادة السياسية في مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.

استراتيجية مستقبل وطن لا تقف عند حدود العمل التنظيمي

وأوضح أن الحزب يرتكز على رؤية واضحة تضع المواطن في مقدمة أولوياته، مع التركيز على ترسيخ التواجد الميداني والتلاحم المباشر لمتابعة الاحتياجات والعمل على تلبيتها.

وأضاف الأمين العام أن استراتيجية مستقبل وطن لا تقف عند حدود العمل التنظيمي، بل تتجسد في قدرته على الامتداد الحقيقي داخل كل قرية ومركز، وتحويل التكليف الحزبي إلى أثر ملموس يمس حياة المواطن اليومية.

وشهدت الجولة افتتاح مقر الحزب الجديد بمحافظة القليوبية، بحضور نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والقيادات المركزية، إلى جانب نواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات أمانة الحزب بمحافظة القليوبية.

تجهيز 1500 عروس بمختلف المحافظات

وتأتي جولات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن في إطار متابعة تنفيذ حزمة المبادرات التي أعلن الحزب تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية كاملة لغير القادرين في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتنظيم قوافل طبية كبرى تضم مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير سيارات مجهزة بالمستلزمات الطبية، وتنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروس بمختلف المحافظات، مع مضاعفة أعداد تجهيز العرائس ليصل إلى 3000 عروس.

ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الحزب لمساندة المواطنين، ودعم جهود الدولة، من خلال متابعة احتياجات كل محافظة والعمل على تنفيذ الخدمات المستهدفة وفقًا للحصر والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.