جيب تستدعي 100 ألف SUV بسبب خطر تطاير قضبان السقف

تصدر استدعاء جديد للسلامة قائمة اهتمامات ملاك السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق الأمريكي والعالمي؛ بسبب خلل تصنيعي بسيط في ظاهره لكنه قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

خلل عوارض السقف في 100 ألف سيارة واجونير

أعلنت الهيئة الأمريكية للأمن والسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) عن استدعاء يشمل 97,349 سيارة من طرازات “جيب واجونير”، "جراند واجونير".

يعود السبب إلى عدم ربط براغي المفصلات (Pivot bolts) الخاصة بعوارض حامل الأمتعة السقفي بالزمزم (العزم) المطلوب خلال مرحلة التجميع في المصنع.

هذا الارتخاء قد يتسبب في انفصال العوارض تمامًا عن السيارة أثناء السير، مما يشكل خطرًا داكنًا على السيارات المتبعة في الطريق.

تفاصيل الطرازات المتأثرة وفترات الإنتاج

تتوزع الأعداد والأجيال المتأثرة بحسب التقارير الرسمية على النحو التالي:

جيب جراند واجونير (2022-2026): عدد 22,144 سيارة، أُنتجت بين 24 فبراير 2021 و 30 أكتوبر 2025.

جيب جراند واجونير L (2023-2026): عدد 9,350 سيارة، أُنتجت بين 04 مايو 2022 و 30 أكتوبر 2025.

جيب واجونير (2022-2025): عدد 54,249 سيارة، أُنتجت بين 08 مارس 2021 و 10 أكتوبر 2025.

جيب واجونير L (2023-2025): عدد 11,606 سيارة، أُنتجت بين 11 مايو 2022 و 09 أكتوبر 2025.

أعراض الخلل وإجراءات الإصلاح

يمكن للسائقين الاستدلال على وجود المشكلة في حال سماع أصوات طقطقة أو اهتزاز قادمة من سقف السيارة أثناء القيادة، أو ملاحظة فقدان أحد البراغي.

سيتولى وكلاء الشركة فحص العوارض واستبدال البراغي القديمة بأخرى ذات تصميم معدل ومربوطة بالعزم الصحيح مجانًا دون تكلفة على المالكين.