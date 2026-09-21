أمسية طربية لـ فرقة نويرة بالجمهورية.. 25 سبتمبر

تقدم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، مجموعة من طربيات زمن الفن الجميل، وذلك خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة بقيادة المايسترو أحمد عامر فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

ومن المنتظر أن يشمل الحفل تقديم، موعود، وعيون القلب، ولولا الملامة، ودندنة وغيرها .. يؤديها كل من داليا عبد الوهاب، أسماء كمال، إيزيس بركات، مصطفى النجدى، محمود عبد الحميد، عصام محمود.

حفل فرقة عبد الحليم نويرة

يأتى الحفل فى إطار حرص وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية على إحياء تراث الموسيقى والغناء العربى، واستعادة روائع الزمن الجميل التى شكلت وجدان أجيال متعاقبة، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على كنوز الطرب الأصيل.