الأردن يختار فيلم غَرق لتمثيلها في جوائز الأوسكار

اختارت لجنة الاختيار الأردنية المستقلة الفيلم الروائي الأردني "غَرق"، من تأليف وإخراج المخرجة الأردنية زين دريعي، ليكون التقديم الرسمي للأردن للنظر فيه ضمن فئة الفيلم الدولي الطويل في الدورة الـ99 من جوائز الأكاديمية (الأوسكار).



وتألفت لجنة الاختيار المستقلة من خمسة أعضاء من المهنيين والخبراء الأردنيين العاملين في القطاع السمعي البصري. وبصفتها الجهة الرسمية المخوّلة بتقديم الفيلم الأردني إلى جوائز الأوسكار، تولّت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام إدارة عملية الاختيار وتنسيقها، دون المشاركة في الاختيار الفني، كما حرصت على أن تتم العملية وفقًا للقواعد والتعليمات التي تحددها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.



وقد أقيم عرض الفيلم الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما شارك ضمن قسم "البانوراما الدولية" في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، إلى جانب مشاركته في مهرجان سراييفو السينمائي وأكثر من 30 مهرجانًا آخر.



تدور أحداث فيلم "غَرق" حول نادية، زوجة وأم لثلاثة أبناء، تعيش خلف واجهة حياة تبدو مثالية، بينما تعاني في داخلها من أزمة في زواجها ومن فقدان إحساسها بذاتها. وتجد أقرب روابطها العاطفية في ابنها الأكبر باسل، وهو طالب متفوق ومنطوٍ في سنته الأخيرة من المرحلة الثانوية.

بعد نوبة مقلقة في المدرسة تؤدي إلى إيقاف باسل عن الدراسة، تحاول نادية احتواءه ومساعدته، متمسكة بقناعتها بأنه لا يحتاج سوى إلى الدعم والتوجيه. لكن مع تدهور حالته النفسية غير المشخّصة وتصاعد سلوكه غير المستقر، تتجاهل نادية المؤشرات التحذيرية وتغرق تدريجيًا في الإنكار، بينما تبدأ الأوضاع بالخروج عن السيطرة. ويشارك في بطولة الفيلم كلارا خوري في دور ناديا، ومحمد نزار في دور باسل، ووسام طبيلة في دور جلال.