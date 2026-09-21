​هشام عاشور: شهرتي مستحقة ومُتيم بالتمثيل الأمريكي ومذاكره جيدًا

​يجسد الفنان هشام عاشور شخصية ضابط عراقي في المسلسل الجديد "الهدف"، الذي تدور أحداثه عن الغزو الأمريكي للعراق.

​وتحدث هشام عن كواليس دوره خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "اليوم هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، قائلاً: "تم تصوير أجزاء كبيرة من المسلسل في مصر، وأجريت 3 تجارب أداء حتى حصلت على الدور؛ فالمخرج تم تغييره وسط العمل وكانت هناك حرب حتى أحصل على الدور، فقد تقدم له عدد كبير من الفنانين من مصر والخارج".

​وتابع هشام: "أجسد شخصية ضابط عراقي يتحدث اللغة الإنجليزية الثقيلة، ومن أفضل الأشياء التي حدثت أن الدور كان بعيداً عن الصورة النمطية التي تضعنا بها هوليوود كعرب؛ إذ عادة ما يتم اختيار فنان عربي لشخصية الإرهابي أو الخارج على القانون، ففكرة أنني ضابط عراقي كانت فكرة رائعة بالنسبة لي وحمستني كثيراً للدور".

​وأضاف عاشور: "ولم أكن أصدق أنني سأحصل على الدور لأنني أعلم هذه الصورة النمطية، والحمد لله شكلي يمكنني من تجسيد العديد من الأدوار المختلفة، فشعرت بالدور من الداخل والخارج بتقديم الإنجليزية باللهجة العراقية مع شارب (شنب)، وهو مشهد واحد ولكنه طويل مع بطل العمل الفنان جويل كينمان الذي يجسد شخصية جون نيكسون ضابط الاستخبارات الأمريكية".

​واستطرد هشام: "أمثل الشخصية والحمد لله الجمهور يصدقني فيها؛ فدور الشيخ أبو عامر في فيلم "الملحد" كنت أرجع الفنان أحمد حاتم لدينه خلال الأحداث في حضرة الأساتذة حسين فهمي ومحمود حميدة، وهو شيخ سلفي ولديه نوايا غير جيدة وشخصيته الحقيقية تظهر في وسط المشهد، كنت عاشقاً لهذا المشهد ومدته 5 دقائق أيضاً مثل مشاركتي بمسلسل "الهدف"، فلا يفرق معي مدة ظهوري على الشاشة بقدر ما أهتم أن أكون مؤثراً وأقدم عملاً جيداً".

​وأوضح هشام عاشور قائلاً: "لم أقرأ كتاب "استجواب رئيس" المأخوذ عنه المسلسل وأعتمد على خبراتي الحياتية الحقيقية، فأنا من أيام الإسكواش وحياتي كلها سفر بالخارج في باکستان والهند ونيجيريا وهونج كونج وإنجلترا وفرنسا وأنا ألقط اللكنة فتكونت لدي ثقافة، في داخلي أعرف السلفي كيف يكون، والضابط الشيعي كيف سيتصرف، فلا أحاول أن أقرأ لكي تخرج الشخصية مني بصورة طبيعية".

​وعن كواليس المشهد قال عاشور: "المشهد مع جويل كينمان تم تصويره في خمسة أيام لأنه به تفاصيل كثيرة ومطاردة وأماكن تصوير مختلفة منها شارع المعز وقصر طاز والمطار، أماكن كثيرة نراها من الشباك، وجويل لديه ميزة أنه منتج (بروديوسر) وليس ممثلاً فقط، هو معلم وخبرة وفاهم حركة الكاميرا ويتحدث مع المخرج دائماً وكان يمنحني توجيهات في أشياء معينة، وفي أحد أجزاء التصوير كان من المفترض أن أقول جملة واحدة، فأشار لي وأخبرني بجملتين إضافيتين، فهو يهتم بالجميع ولا يركز على دوره فقط، إنما هو احترافي ويعلم أن الجميع عندما يجيد دوره سيظهر العمل في أفضل صورة ممكنة".

​واختتم هشام عاشور حديثه قائلاً: "الحمد لله أنا بطل العالم في الإسكواش وحققت شهرة مستحقة تعبت فيها عمري كله لأصبح من أهم 5 لاعبين في العالم، فحققت نفسي في هذا الجزء، أما التمثيل فأنا عاشق للتمثيل الأمريكي ومذاكره من عام 2012 في أمريكا، ومولع بهذه الفكرة وأريد تقديم أدوار حقيقية في مصر أو الخارج ولدي القدرة على التأثير، فأنا مع العمل الجيد في الهند أو نيجيريا أو أي مكان".

​وعن فكرة اتجاهه للغناء أجاب عاشور ضاحكاً: "أنا أدندن ورامي أخي يغني، وأركز أكثر في التمثيل هذه الفترة".

​تدور أحداث مسلسل "الهدف" في إطار درامي تشويقي مكون من 8 حلقات تناقش كواليس الغزو الأمريكي للعراق وتداعياته.

تستعرض أحداث المسلسل تفاصيل التحقيقات الموسعة مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عقب إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمريكية في ديسمبر 2003.

​والعمل مستوحى بالكامل من كتاب المذكرات الشهير «استجواب الرئيس - Debriefing the President» للمؤلف جون نيكسون، وهو أول محلل سياسي بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) قاد جلسات التحقيق المطولة، مستعرضاً المواجهات المعقدة عالية المخاطر.

​يجمع مسلسل «الهدف» نخبة من صناع السينما والدراما على المستوى الدولي والعربي؛ حيث يؤدي النجم العالمي جويل كينمان دور ضابط المخابرات جون نيكسون، بينما يجسد الفلسطيني وليد زعيتر شخصية الرئيس الراحل صدام حسين، وتؤدي النجمة الأمريكية دانييل لويس شخصية وزيرة الخارجية السابقة «كوندوليزا رايس»، والمسلسل من تأليف وإخراج الأمريكي ليزلي جريف، وإنتاج المرشح للأوسكار ألكسندر رودنيانسكي.



