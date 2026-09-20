انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال للمنشآت الطبية.. تفاصيل

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن المنظومة الصحية في قطاع غزة عانت ولا تزال تعاني، شأنها شأن مختلف القطاعات الحيوية في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنظومة الصحية بصورة مباشرة، من خلال قصف المنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن 29 منشأة صحية من أصل 35 منشأة كانت قائمة في قطاع غزة تعرضت للتدمير خلال فترة العدوان.

وأضاف أن الأطباء تعرضوا للاستهداف بشكل مباشر، سواء من خلال القصف أو الاعتقال أو منعهم من أداء واجبهم الطبي، كما تعرضت المنظومة الإغاثية للاستهداف، وقُصفت سيارات الإسعاف والمسعفون أثناء تأدية واجبهم الإنساني.

وأشار إلى أن تداعيات هذا الوضع لا تزال مستمرة، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، وأن نحو 45% من الأدوية أصبحت أرصدتها صفرًا في مستودعات وزارة الصحة.

كما أضاف أن عددًا من المستلزمات الطبية لا يزال ممنوعًا من الدخول إلى القطاع، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على قدرة الأطباء والطواقم الطبية على أداء واجبهم وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.