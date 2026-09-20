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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«من حلمٍ طال انتظاره إلى منارةٍ علمية».. محافظ الغربية يفتتح معهد إعدادي وثانوي للفتيات بكفر حانوت بزفتى.. ويؤكد: التعليم الأزهري شريك أساسي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معهد محمود راشد سويدان الإعدادي الثانوي الأزهري للفتيات بقرية كفر حانوت، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية، وإتاحة مدارس ومعاهد قريبة من محل إقامة الطلاب والطالبات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء القرية والقرى المحيطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره الأساس الحقيقي لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتخريج أجيال تجمع بين العلم والأخلاق والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن افتتاح المعهد يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم الأزهري بالمحافظة، ويوفر لأهالي كفر حانوت والقرى المجاورة فرصة تعليمية متميزة لبناتهم، مع استمرار دعم المحافظة للمؤسسات التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة تساعد الطلاب على التفوق وتحقيق أفضل النتائج.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأعرب المحافظ عن تقديره لكل من ساهم في إنشاء وتجهيز المعهد، مؤكدًا أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع في دعم العملية التعليمية يترجم الاهتمام الحقيقي ببناء الإنسان، وأن المحافظة تواصل جهودها للارتقاء بالخدمات التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقرى الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات التعليم الأزهري شريك أساسي

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