قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهاتريك.. عمرو أديب: محمد صلاح تفوق على نفسه وأثبت قدرته على مواصلة المسيرة
الثالث على التوالي دون فوز.. يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 بالدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: أسعار الوقود بمصر سترتفع في حالة واحدة
مسؤول في حزب «فورزا إيطاليا»: ألمانيا ليست متضررة من اللجوء لتشدد إجراءات قبول اللاجئين
خلال اليوم الأول.. 75861 مواطنًا سجلوا على «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا
مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
دحروج: مصر مستعدة للجيل الجديد من التنمية البحرية وتواصل الاستثمار في مستقبلها
ماهر فرغلي يكشف تمويل الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان
وزير الشباب يضخ دماء جديدة في 11 محافظة
العراق يوقف الرحلات الجوية مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: حرية الملاحة مكفولة وهجمات الحوثيين على السعودية مرفوضة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
أمنية رشاد الجلوي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، إدانته الشديدة للهجمات التي يشنها الحوثيون على البنية التحتية في السعودية، مشددًا على ضرورة ضمان حرية الملاحة واحترام قواعد القانون الدولي في المضائق والممرات البحرية.

وقال جوتيريش، في مقابلة خاصة مع "العربية" و"الحدث"، إن الأمم المتحدة تدين بشدة الهجمات الحوثية على البنية التحتية في المملكة، مؤكدًا أن استهداف السفن السعودية "غير مقبول على الإطلاق".

تأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة في أعقاب تصعيد شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، فيما تحدث التحالف عن محاولات أخرى لاستهداف مواقع مدنية في عدد من المدن السعودية، بالتزامن مع إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات على منشآت سعودية.

كان جوتيريش قد التقى، السبت، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أدان الجانبان الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف المنشآت المدنية، محذرين من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

جوتيريش: حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة

وشدد جوتيريش على أن حرية الملاحة "يجب أن تكون مكفولة"، موضحًا أن سيادة الدول على المضائق البحرية لا تلغي المبادئ والقواعد التي يفرضها القانون الدولي.

يأتي هذا الموقف في ظل التوتر المتزايد في عدد من الممرات البحرية الرئيسية بالمنطقة، ولا سيما باب المندب والبحر الأحمر ومضيق هرمز.

وأكد جوتيريش، في مواقف أممية سابقة، أن حقوق وحريات الملاحة ليست مجرد مبادئ نظرية، وإنما جزء من قواعد القانون الدولي، لارتباطها بالأمن والسلم الدوليين وتدفق الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، داعيًا إلى وقف الهجمات على السفن التجارية والبنية التحتية المدنية واحترام قانون البحار.

جوتيريش: خطة السلام في غزة تمثل مسارًا مهمًا لإنهاء الصراع

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال جوتيريش إن من المهم المضي قدمًا في خطة السلام الخاصة بالقطاع، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة الدعوة إلى التنفيذ الكامل لخطة إنهاء الصراع التي أقرها مجلس الأمن في القرار 2803 لعام 2025.

وأكد أن الاحتلال والاستيطان يمثلان عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، مجددًا موقف الأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين باعتباره المسار نحو تحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جوتيريش: سوريا أحرزت تقدمًا كبيرًا و"يونيفيل" تؤدي دورًا إيجابيًا في لبنان

وفي الملف السوري، قال جوتيريش إن سوريا أحرزت "تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة"، في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة أهمية مواصلة العمل على بناء المؤسسات وتعزيز المشاركة السياسية والعدالة الانتقالية والتعافي وإعادة الإعمار.

أما بشأن لبنان، فأشاد جوتيريش بدور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، مؤكدًا أنها أدت "دورًا إيجابيًا للغاية".

وتعمل "يونيفيل" في جنوب لبنان بموجب تفويض أممي يرتبط بمراقبة الوضع ودعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، فيما تشدد الأمم المتحدة على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمن الملاحة البحرية الحوثيين البحر الأحمر اليمن سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

كرة القدم

مصر تتصدر قائمة أكثر الدول الأفريقية نجاحًا في كرة القدم بـ26 لقبًا

الشاطئية

مدرب منتخب الشاطئية : سعيد بالمستوي ومستعدون لمواجهة موريشيوس

رمضان صبحي

عمرو محمود ياسين يدعم رمضان صبحي بعد تأييد إيقافه 4 سنوات: زعلان جدا عليه

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد