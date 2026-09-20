العراق يوقف الرحلات الجوية مع إيران

أفادت مصادر عراقية ؛ بأن حكومة بغداد قررت إيقاف كافة الرحلات الجوية مع إيران، مبينًا أنّ القرار يأتي التزامًا بالحصار الأمريكي المفروض على طهران.

وذكر المصدر : العراق سيلتزم بإجراءات الحصار الأمريكي على إيران، وسيوقف حركة الرحلات الجوية ابتداءً من يوم 23 سبتمبر الجاري".

وأضاف المصدر، أنّ "الجهات العليا في قطاع الطيران العراقي أبلغت النواقل الإيرانية الجوية بأنها ستوقف تقديم الخدمات الأرضية لها بدءًا من التاريخ المذكور".

وأضاف المصدر "التزام العراق هذا يأتي بعد تطبيق ذات القرار من قبل الجانب التركي، وإيقاف تقديم خدماته للنواقل الإيرانية"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الإجراءات تعبر عن تخوف من العقوبات الأمريكية القادمة تجاه أي دولة لا تلتزم بالحصار على إيران".

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت في وقت سابق اليوم الأحد ، أنّ الحكومة العراقية قررت إيقاف كافة الرحلات الجوية بين العراق وإيران، على أن يشمل القرار كلّ المطارات العراقية ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.