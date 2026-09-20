جنزير و15 غرزة.. شاب يعتدي على آخر في المحلة بسبب خلافات سابقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة اعتداء شاب على آخر باستخدام جنزير، في واقعة قيل إنها شهدتها قرية الدواخلية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

مشاجرة ببين شابين

وأظهر الفيديو المتداول نشوب مشادة بين شابين أثناء سيرهما بأحد شوارع القرية، قبل أن يقوم أحدهما بالاعتداء على الآخر باستخدام جنزير، ما أسفر عن إصابته في الرأس بجروح استدعت تلقي العلاج.

ووفقًا لما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، فيما أشارت منشورات متداولة إلى أن المصاب احتاج إلى نحو 15 غرزة لعلاج الإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، مطالبين بكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب فيها.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع التفاصيل الواردة بشأن الواقعة، فيما تظل الجهات المختصة صاحبة الاختصاص في كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية.