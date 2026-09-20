إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال .

وأشارت الصحيفة، إلى أن العقوبات المرتقبة تشمل حظر المعاملات مع المحكمة.

وتعهدت توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في وقت لاحق ، بحماية هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرً لها، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية.

وقالت أكاني - في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت-: "ليس لدي أي مبرر لتحمل العقوبات الأمريكية"، داعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -بما فيها اليابان- إلى دعمها.

وأضافت: "يجب عدم تفكيك المحكمة الجنائية الدولية".