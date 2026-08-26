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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية بعد فرض عقوبات ضدها

رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية بعد فرض عقوبات ضدها
رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية بعد فرض عقوبات ضدها
أ ش أ

 تعهدت توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، بحماية هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرً لها، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية.

وقالت أكاني -في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت-: "ليس لدي أي مبرر لتحمل العقوبات الأمريكية"، داعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية -بما فيها اليابان- إلى دعمها. وأضافت: "يجب عدم تفكيك المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، قد أعلنت أمس الثلاثاء أن العقوبات الأمريكية المفروضة على القاضية اليابانية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، "تتعارض مع موقف اليابان"، رافضة في الوقت نفسه الانتقادات الموجهة إلى رد طوكيو على هذه القضية ووصفته بالضعيف.

وقالت تاكايتشي -في تصريح للصحفيين في طوكيو- إن اليابان تأخذ العقوبات "بجدية بالغة" وأنها "تدعم باستمرار" المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أسبوع من إعلان واشنطن عن هذا الإجراء ضد أكاني، أول يابانية تترأس المحكمة الجنائية الدولية، في أحدث مساعيها لتفكيك هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية تصاعد الضغوط الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية

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