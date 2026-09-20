قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء التجارب البحرية لأول سفينة صينية خاصة للأبحاث البحرية
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة أمام منزلها في الإسكندرية
فوكس نيوز: ترامب في مرحلة "اتخاذ قرار" بشأن إيران ويلمح إلى أحداث "كبيرة جدا" قادمة
مأمورية وسط الجبال.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط آخر بالصف
وزير الري يستعرض بالأرقام حقيقة الوضع المائي في مصر وحوض النيل
إجراء فرنسي عاجل ضد طهران
وزير الطيران المدني: تطبيق منظومة التحول الرقمي في المطارات المصرية ساهم في تسهيل إجراءات السفر والوصول
الاستقرار سيد الموقف .. سعر الذهب في مصر خلال أخر تعاملات اليوم
مساعد وزير الإسكان : طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة.. وبدء استقبال الطلبات اليوم
رئيس مصر للطيران: ننقل 11.4 مليون راكب سنويًا.. ونعمل على إطلاق خدمة طبية عن بُعد
مدير شركة الأهلي عن عقد إمام عاشور الجديد: مش هقدر أجاوب
أمن الغربية يفحص فيديو مشاجرة بالجنازير بشوارع قرية الدواخلية بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماهر فرغلي يكشف تمويل الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
محمود زيدان

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن هناك شبكة تمويل معروفة تقف وراء بعض الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان، موضحًا أن التمويل يتم عبر شركات موجودة في أوروبا وبعض الدول، من بينها شركات صغيرة وشركات «أوف شور».

وأوضح فرغلي أن هذه الشركات تقوم بتمويل واستثمار أموالها في أنشطة مختلفة، فضلًا عن توفير أجور للعاملين، مشيرًا إلى أن إنشاء وتشغيل المنصات الإعلامية يحتاج إلى تمويل كبير، بداية من تكاليف البث والاستوديوهات، مرورًا بأجور المصورين والمخرجين والعاملين.

وأضاف أن التمويل، بحسب رؤيته، لا يقتصر على وسائل الإعلام التقليدية، وإنما يمتد إلى شبكة لا مركزية من الإعلام الجديد، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والبرامج القصيرة ومقاطع الفيديو.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن بعض الشخصيات والكيانات التي تحدث عنها ترتبط بعناصر وجهات خارجية، مستشهدًا بما وصفه بعلاقات مع جهاز «الموساد».

وأكد أن هذه الشبكات تعمل من خلال مجموعة من العناصر والكيانات المختلفة.

وفي سياق حديثه عن جماعة الإخوان، قال فرغلي إن الجماعة تعرضت لما وصفه بالسقوط السياسي والدعوي والأخلاقي، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر في تجارب الجماعة بعدد من الدول، من بينها مصر وتونس والمغرب والأردن والسودان.

وأوضح أن أحد أسباب ما وصفه بالسقوط السياسي يتمثل في عدم امتلاك الجماعة مشروعًا لإدارة شؤون المواطنين، معتبرًا أن الشعارات الدينية وحدها لم تعد كافية لاستقطاب الشعوب.

وأضاف أن الجماعة لا تزال تستخدم الشعارات الدينية في محاولة لاستقطاب مؤيدين، بينما يرى أنها فقدت كذلك الصورة التي كانت تقدم بها نفسها باعتبارها جماعة دينية وسطية ومعتدلة.

وأشار فرغلي إلى أن الانقسامات الداخلية تمثل أحد مظاهر الأزمة التي تواجه الجماعة، موضحًا أن هناك مجموعات متنازعة حول القيادة والموارد، فضلًا عن تعدد الجبهات والتيارات داخل التنظيم.

وأكد أن من بين أسباب الأزمة عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة، فضلًا عن تقديم التنظيم على الدولة في بعض الحالات، بما يؤدي، وفق تقديره، إلى تعارض بين مصالح التنظيم ومصالح الأمن القومي للدولة.

وتطرق فرغلي إلى فكرة «الهدم ثم البناء»، قائلًا إن هذه الفكرة ارتبطت بأفكار مؤسس الجماعة حسن البنا، ثم جرى تطويرها في كتابات سيد قطب، موضحًا أن رؤيته تتمثل في أن التنظيم يسعى أولًا إلى هدم الدولة ثم إعادة بنائها وفق تصوره.

وأضاف أن هذه الرؤية تفسر بعض الممارسات التي تستهدف إرباك الدولة أو الإضرار بالاقتصاد والاستثمار، معتبرًا أن الهدف في هذه الحالة يكون إضعاف الدولة تمهيدًا لإعادة تشكيلها.

وفي ختام حديثه، ربط فرغلي بين حالة الفوضى التي شهدتها بعض دول المنطقة بمشروعات إقليمية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ما عُرف إعلاميًا بمصطلح «الفوضى الخلاقة».

واعتبر أن استمرار حالة الفوضى في المنطقة يخدم أهدافًا مرتبطة بإعادة رسم خريطة المنطقة وإضعاف دولها.

ماهر فرغلي الإخوان أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

تقليل الاغتراب

الفرصة الأخيرة .. فتح تقليل الاغتراب للمرة الثالثة وهذا موعد ظهور النتيجة

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

حكم التوسل بالنبي

ما حكم التوسل بالنبي وآل بيته؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور أحمد الرخ

أستاذ بالأزهر: الإسلام يربط بين العبادة والأخلاق والسلوك

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تحافظ على تقدمها العالمي في تصنيف شنغهاي بـ 10 تخصصات أكاديمية

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: متبني مريم عامر منيب فنيًا.. وأستعد لطرح أعمال جديدة |خاص

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد