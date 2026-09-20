قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول في حزب «فورزا إيطاليا»: ألمانيا ليست متضررة من اللجوء لتشدد إجراءات قبول اللاجئين
خلال اليوم الأول.. 75861 مواطنًا سجلوا على «مسكن» لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
تصفيات كأس الأمم الأفريقية.. تذكرتي تطرح تذاكر مباراة مصر و أنجولا
مش مصدق.. صلاح يخطف القلوب في تركيا.. مشجع يحتفل بالهاتريك وسط أسرته
إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
دحروج: مصر مستعدة للجيل الجديد من التنمية البحرية وتواصل الاستثمار في مستقبلها
ماهر فرغلي يكشف تمويل الكيانات والأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان
وزير الشباب يضخ دماء جديدة في 11 محافظة
العراق يوقف الرحلات الجوية مع إيران
مي عبد الحميد: طرح الوحدات بنظام الإيجار يستهدف الشباب حديثي الزواج
باحث في شؤون الجماعات الإرهابية يكشف محاولات الهيمنة على مؤسسات الدولة في عهد الإخوان
صاحبة ترند «عاوزة أتجوز» توضح حقيقة المنشور: «ماكنتش بدور على عريس.. كنت بطرح فكرة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي يتصدران مرحلة جديدة من التعاون المصري الصيني

علاقات ثنائية
علاقات ثنائية
أحمد عبد القوى

احتفلت السفارة الصينية بالقاهرة بالذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسط حضور رسمي ودبلوماسي، فيما برزت الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا، ضمن مجالات التعاون الجديدة بين مصر والصين.

وشهد الاحتفال حضور لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر والمندوب المفوض لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وأكد السفير الصيني أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من التعاون، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، التي بدأت رسميًا في مايو 1956.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر الجاري شهدت مباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسفرت عن توقيع أكثر من 30 وثيقة تعاون شملت الاقتصاد والتجارة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسلاسل الصناعة والتوريد والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والنقل.

وتعكس هذه المجالات اتساع التعاون نحو قطاعات التكنولوجيا الحديثة، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الصينية في التحول الرقمي وتوطين الصناعات التكنولوجية وتنمية المهارات الرقمية ونقل الخبرات.

من جانبه، نقل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تهنئة الجانب المصري بمناسبة العيد الوطني الصيني، مؤكدًا أهمية العلاقات الاقتصادية وترحيب مصر بتوسيع استثمارات الشركات الصينية وتعزيز التعاون العملي بين البلدين.

الصين قطاع اتصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B

واشنطن تحرك قاذفات نووية "B-1B "من قاعدة بريطانية.. مناورة أم حرب جديدة؟

الدولار

واصل الصعود.. ارتفاع جماعي لـ أسعار الدولار اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الدوري المصري

مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

ترشيحاتنا

رمضان 2027.. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

رمضان 2027 .. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

أول أيام رمضان 2027 في مصر.. الموعد الفلكي لاستطلاع الهلال

محمد صلاح

قرار غامض يقلب حسابات محمد صلاح في طرابزون.. لماذا يخطط المدرب الجديد؟

بالصور

أكلات باللحمة المفرومة.. 20 وصفة سريعة التحضير

اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة
اكلات باللحمة المفرومة

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

فيديو

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد