قطاع الاتصالات والذكاء الاصطناعي يتصدران مرحلة جديدة من التعاون المصري الصيني

احتفلت السفارة الصينية بالقاهرة بالذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وسط حضور رسمي ودبلوماسي، فيما برزت الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعلوم والتكنولوجيا، ضمن مجالات التعاون الجديدة بين مصر والصين.

وشهد الاحتفال حضور لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر والمندوب المفوض لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وأكد السفير الصيني أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من التعاون، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، التي بدأت رسميًا في مايو 1956.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر الجاري شهدت مباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسفرت عن توقيع أكثر من 30 وثيقة تعاون شملت الاقتصاد والتجارة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وسلاسل الصناعة والتوريد والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والنقل.

وتعكس هذه المجالات اتساع التعاون نحو قطاعات التكنولوجيا الحديثة، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الصينية في التحول الرقمي وتوطين الصناعات التكنولوجية وتنمية المهارات الرقمية ونقل الخبرات.

من جانبه، نقل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تهنئة الجانب المصري بمناسبة العيد الوطني الصيني، مؤكدًا أهمية العلاقات الاقتصادية وترحيب مصر بتوسيع استثمارات الشركات الصينية وتعزيز التعاون العملي بين البلدين.