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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشافي يكشف سر رفض عودة ميسي إلى برشلونة

تشافي
تشافي
مجدي سلامة

كشف تشافي هيرنانديز، مدرب منتخب هولندا الحالي وبرشلونة السابق، عن قرار خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، بعدم عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفريق مجددًا.

ورحل ميسي، عن برشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلم جمهور برشلونة في وقتٍ لاحق أن ميسي كان يريد العودة للبرسا، لكن خوان لابورتا أوقف عملية الصفقة، بحسب رواية تشافي وكذلك ميسي.

وقال تشافي في تصريحات صحفية، إنه كان على تواصل مباشر مع ميسي لمدة أربعة أشهر، وأنه كان يؤيد بقوة عودة الأسطورة الأرجنتيني لبرشلونة.

تعليق تشافي 

وقال تشافي: "كنا على تواصل لمدة أربعة أشهر، كان ميسي يرغب بشدة في العودة إلى برشلونة، وكنت مؤيدًا لهذه الخطوة بنسبة 100%".

وأضاف: "كان ميسي نفسه لديه أمل كبير، وكنت أنا وكامل الطاقم الفني ننتظر ذلك بتفاؤل وتوقعات عالية، لكن في النهاية، قرر الرئيس لابورتا أنه لا يريد التعاقد مع ميسي مجددًا، وفجأة، ألغى الرئيس كل شيء".

وختم: "كان أمرًا غريبًا للغاية، كان من الصعب جدًا عليّ أن أقول لميسي لن نقوم بذلك، لن نقوم بذلك".

برشلونة ميسي تشافي

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