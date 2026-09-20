عمرو أديب عن عودة أصالة إلى دمشق: كان من الأحلام العبثية إني أشوفها بتغني في سوريا تاني

كشف الإعلامي عمرو أديب عن أكثر المشاهد التي أثرت فيه خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى لحظة وقوف الفنانة أصالة نصري على المسرح في دمشق، واحتفالها بعودتها إلى سوريا من خلال غناء «ارفع راسك.. أنت سوري حر».

مشاعر الاشتياق الممزوجة بالألم

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، إن مشهد عودة أصالة إلى الغناء في وطنها؛ حمل الكثير من مشاعر الاشتياق الممزوجة بالألم، خاصة أنها عاشت سنوات طويلة بعيدًا عن سوريا.

وأوضح أن أصالة كانت موجودة في وطنها مصر، لكنها ظلت تحمل حلم العودة إلى الشام، واستعادة تفاصيلها وذكرياتها، مضيفًا أنها كانت تتمنى أن تعود إلى شوارع دمشق وتشم من جديد رائحة الورد والياسمين.

موسيقى وأوركسترا عظيمة

وأضاف أديب: «كان من الأحلام العبثية إنك تقول لي إن أنا هشوف أصالة تاني بتغني في دمشق وفي سوريا، وسط الجمهور السوري، وسط حفل كبير، وسط موسيقى وأوركسترا عظيمة، وسط مشاعر كبيرة».

وأشار إلى أن رؤية أصالة على المسرح في دمشق، وسط الجمهور السوري؛ كانت لحظة استثنائية حملت قدرًا كبيرًا من المشاعر، خاصة مع ارتباط الفنانة السورية بتاريخ طويل من الذكريات مع بلدها.