أصالة بعد عودتها سوريا : مكنتش بغربة أنا كنت في مصر وطني

احيات الفنانة أصالة حفل غنائي ضخم، بدمشق، وذلك بعد غياب سنوات عن وطنها سوريا.

وقالت أصالة خلال الحفل :وحشتوني يا أهلي ومش

مصدقة إني واقفة قدامكم

وغيابي مأثر فيا، قد إيه أتمنيت من ربنا إني أقابلكـم وإحنـا في مرحلـة التشافي.

وتابعت أصالة حديثها لما غبت 15 سنة عن سوريا

مكنتش بغربة أنا كنت في مصر وطن.

حفل أصالة في سوريا

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي حرص على الاحتفاء بوجودها وعودتها للغناء في سوريا بعد سنوات من الغياب.

وتحمل عودة أصالة إلى سوريا طابعًا خاصًا، في ظل ارتباطها الكبير بالشام، لتتحول تفاصيل استقبالها وتجهيز الحفل إلى محط اهتمام الجمهور ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي