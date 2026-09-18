ريهام عبد الغفور تكشف تفاصيل واقعة غير لائقة خلال عرض «خريطة رأس السنة»: «بشكر أشرف زكي إنه جابلي حقي»

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل واقعة تعرضت لها أثناء حضورها عرض فيلم «خريطة رأس السنة»، بعدما أقدم أحد الأشخاص من الموجودين على التصرف بشكل غير لائق خلال أثناء تصويرها بشكل غير لائق، وهو ما أثار استياءها ودفعها إلى التعامل مع الموقف بشكل حاسم.

وتحدثت ريهام عبد الغفور عن الواقعة، موضحة أن الأمر حدث خلال بعد عرض الفيلم، حيث فوجئت بعد عرض فيلم بعد طرح الصورة علي احدي الصفحات

وقالت ريهام عبد الغفور في تصريحات لموقع «صدى البلد»: «عند الله تجتمع الخصوم»،

وأضافت الفنانة: «بشكر الدكتور أشرف زكي إنه جابلي حقي»، معربة عن تقديرها لموقف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ودعمه لها خلال الواقعة وحرصه على التعامل معها والحفاظ على حقها.

وأوضحت ريهام عبد الغفور أن ما حدث وقع أثناء عرض الفيلم، مؤكدة أن الموقف لم يمر مرور الكرام، خاصة أن التصرف الذي صدر من الشخص الموجود بجوارها كان غير لائق وأثار غضبها واستياءها.

وتأتي الواقعة بالتزامن مع مشاركة ريهام عبد الغفور في فيلم «خريطة رأس السنة»، الذي حظي باهتمام الجمهور

وتحرص ريهام عبد الغفور خلال الفترة الأخيرة على الظهور في أعمال فنية متنوعة، إلى جانب مشاركتها في الفعاليات السينمائية والفنية، كما تحظى أعمالها باهتمام كبير من الجمهور والنقاد، لما تقدمه من شخصيات مختلفة ومتنوعة على الشاشة.